ios 16.6 yayınlandı

Apple, iPhone'lardaki kritik güvenlik açıklarını kapatan iOS 16.6 güncellemesini yayınladı. Kullanıcıların, kendi güvenlikleri için bu güncellemeyi derhal yüklemeleri gerekiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone sahipleri için yeni bir işletim güncellemesi yayınladı. "iOS 16.6" kodlu bu yeni güncelleme, yeni özellik bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak türden. Ancak, bu güncelleme tüm iPhone sahipleri için kritik önem arz ediyor çünkü şirket, bu sürümde güvenlik açıklarını kapattı. Cihazını siber saldırılardan kurtarmak isteyenlerin iOS 16.6'ya derhal geçiş yapmaları gerekiyor.

Apple'ın açıklamalarına göre iOS 16.6, iPhone'ların güvenliğini tehlikeye atma potansiyeline sahip tam 25 önemli güvenlik açığını kapatıyor. Bu güvenlik açıklarının iki tanesinin halihazırda hacker'lar tarafından kullanılabildiği zaten biliniyor. Güncellemenin ne denli kritik olduğunu buradan anlayabilirsiniz.

iOS 16.6 güncellemesi nasıl yapılır?

Adım #1: iPhone’unuzdan “ Ayarlar ” bölümüne girin.

iPhone’unuzdan “ ” bölümüne girin. Adım #2: “ Genel ” seçeneğine dokunun.

“ ” seçeneğine dokunun. Adım #3: “ Yazılım Güncelleme ” sayfasını girin.

“ ” sayfasını girin. Adım #4: “İndir ve Yükle” seçeneğine dokunun.

Apple'ın iOS 16.6 ile ilgili açıklaması şöyle:

Bu güncelleme, önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemelerini sunar. Tüm kullanıcılara önerilir.

iOS 16.6 güncellemesini yükleyebileceğiniz modeller: