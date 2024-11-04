Bloomberg'den Mark Gurman, iOS 18.2 ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Apple, yeni işletim sistemini çok yakında piyasaya sürecek. Böylelikle kullanıcılar, yepyeni yapay zekâ özelliklerine kavuşacaklar.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 18.1 ile iPhone'lar için yapay zekâ devrini resmen başlattı. Henüz belirli bölgelerdeki kullanıcılar, Apple Intelligence kapsamında kullanıma sunulan bazı özellikleri deneyimleyebiliyorlar.

Apple'ın açıklamasına göre Apple Intelligence özellikleri, gelecek iOS sürümlerinde kademeli olarak kullanıcılara sunulacak. Yani yeni özellikler için iOS 18.2'nin beklenmesi gerekecek. İşte gelen son açıklamalar, Apple'ın yapay zekânın daha hızlı benimsenmesi için iOS 18.2 takvimini erkene aldığını gözler önüne seriyor.

iOS 18.2, gelecek ayın ilk haftasında yayımlanabilir

Bloomberg'den Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, iOS 18.2'yi aralık ayının ilk haftasında yayımlayacak. Bu sürümün yayımlanması ile kullanıcılar, özel emojilerini oluşturabilecekleri Genmoji, yapay zekâ destekli görüntü oluşturma aracı Image Playground ve Notlar uygulamasında yapılan bir çizimin resme dönüştürülmesini sağlayan Image Wand gibi özellikleri kullanmaya başlayabilecekler.

Ancak iOS 18.2, az önce saydığımız özelliklerin çok daha ötesinde bir yeniliğe ev sahipliği yapacak. Apple'ın sesli asistanı Siri, iOS 18.2 ile ChatGPT entegrasyonu kazanacak. Bu da Siri ile ilgili bildiğimiz her şeyi unutturacak.