Tim Cook, yapay zekâ özelliklerini de kapsayan iOS 18.1 ile ilgili açıklama yaptı. Apple CEO'sunun açıklamasına göre iOS 18.1, kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün düzenlediği bir etkinlikte 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Ancak CEO Tim Cook, etkinlik kapsamında sadece rakamları konuşmadı.

Tim Cook'un değindiği konulardan bir tanesi, geçtiğimiz günlerde yayımlanan iOS 18.1'di. Apple'ın yapay zekâ özelliklerini kapsayan Apple Intelligence teknolojisinin büyük ilgi gördüğünü aktaran Cook, iOS 18.1'in indirilme oranlarıyla ilgili de bilgi verdi.

"iOS 18.1'in indirme oranı, iOS 17.1'in iki katı"

Tim Cook'un yaptığı açıklamaya göre iPhone sahipleri, iOS 18.1'i çıktığı gibi indirdiler. Hatta iOS 18.1'in indirme oranı, iOS 17.1'in iki katı olarak kayıtlara geçti. Tim Cook'a göre yapay zekâ özellikleri, kullanıcıların telefonlarını güncellemesi için büyük bir ivme kazandırmıştı.

Tabii bu açıklama tartışmaya açık. Neticede Apple Intelligence, sınırlı iPhone modelleri için kullanılabiliyor. Kullanıcılar, iOS 18'in ilk sürümündeki sorunlardan kurtulmak için de iOS 18.1'e geçiş yapmış olabilirler.