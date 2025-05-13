Apple'ın dün gece yayımladığı iOS 18.5 güncellemesi, iPhone'lara birçok yeni özellik getirmenin yanı sıra güvenlik açıklarını da giderdi. Öyle ki Apple'ın paylaştığına göre güncelleme ile bazıları çok tehlikeli olabilecek 30'dan fazla güvenlik açığı giderildi.

Apple, dün gece iOS 18’in yeni sürümü iOS 18.5’i resmen tüm kullanıcılar için yayımladı. Güncelleme, her zaman olduğu gibi birçok yeniliği iPhone’lara getirdi. Bunlar arasında yeni duvar kâğıtları, Mail uygulamasında yenilikler, iPhone 13’e uydu iletişim desteği gibi birçok önemli özellik yer alıyor.

Tabii ki güncelleme, yeni özellikler dışında bazı sorunları çözüp güvenlik açıklarını da kapatıyor. Öyle ki şirketten gelen resmî bilgilere göre iOS 18.5, iPhone’lardaki 30'dan fazla güvenlik açığını gideriyor.

Bluetooth, FaceTime ve daha fazlasını etkileyen güvenlik açıkları kapatıldı

Bu bilgi, şirketin güvenlik odaklı internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Listeye baktığımızda iPhone’ların farklı farklı bölümlerini etkileyen 30 civarı güvenlik açığının yer aldığını görüyoruz. Bunlar arasında Bluetooth, FaceTime, iCloud, Notlar, çağrı geçmişi gibi kullanıcıların her gün kullandığı uygulama ve hizmetler yer alıyor.

Örneğin çağrı geçmişiyle ilgili güvenlik açığında, arama geçmişinizin silseniz bile bazı uygulamalarda kalmaya devam edebiliyormuş. Bluetooth’ta bir uygulamanın hassas verilere erişebildiği görülmüş, FaceTime’da ise aramalarda mikrofon kapansa bile sesin kapanmaması gibi açıklarla karşılaşılmış. Neyse ki bu güvenlik açıklarının çözülmeden önce istismar edildiğine dair bir bilgi yok. Apple, bir sorun çıkmadan çözmeyi başarmış.

Ayrıca cihaz bazında da düzeltmeler yapılmış. Örneğin iPhone 16e’yi etkileyen bir güvenlik açığı iOS 18.5 ile giderilmiş. Apple’ın ilk kendi modemine (C1) sahip telefonu olan iPhone 16e, bir saldırganın ağ trafiğine sızmasını sağlayabilecek bir güvenlik açığına sahipmiş. Neyse ki iOS 18.5 ile bu korkutucu açık giderilmiş.