iOS 18'in daha önce duymamış olabileceğiniz 2 özelliğinden bahsediyoruz. Özellikler, FaceTime sırasında karşınızdakinin telefonunun kontrolünü ele almanızı sağlıyor.

Tarihin en büyük iPhone güncellemelerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz iOS 18, kullanıcıların işini kolaylaştıran birçok yeniliği iPhone’lara getirmişti. Şimdi ise iOS 18’in sunduğu ve daha önce duymamış olabileceğiniz özelliklerle karşınızdayız.

Herkes teknoloji konusunda o kadar ilgili olmadığı için günümüzdeki akıllı telefonları kullanmada sorun yaşayabiliyorlar. Bu durumu annelerimiz ve babalarımız gibi yaşları daha yüksek insanlarda daha sık görüyoruz. İşte iOS 18’in özellikleri, sizin onlara bu konularda uzaktan yardımcı olmanızı sağlıyor.

Ekran paylaşımı yoluyla karşı tarafın cihazına erişip ona yardımcı olmanız mümkün

*CNET

Öncelikle tam kontrolü sağlamayan ancak yine de gayet yararlı olabilecek özelliğe bakalım. Bu özellik, direkt olarak FaceTime üzerinden kullanılabiliyor. Annenizle, babanızla veya başka biriyle görüntülü görüşme yaparken bir nevi onun ekranını kullanarak ona yardımcı olabiliyorsunuz.

Aslında bu özellik ekran paylaşmayla alakalı. İki tarafın da iOS 18 veya iPadOS 18’e sahip iPhone ve iPad modellerine ihtiyacı var. Bunun ardından bir FaceTime araması yapacaksınız. Sonrasında ise sizin paylaş butonuna basıp karşı taraftan da ekranını paylaşmasını isteyeceksiniz. Bunun ardından da ekranda FaceTime ekranı gözükeceği için karşı taraftan ana ekrana dönmesini istemeniz gerekecek. Devamında ekranda çizim yapıp ona neler yapması gerektiğini gösterebilirsiniz ve sorunlarını çözebilirsiniz.

Tamamen telefonunu kontrol etmeniz de mümkün

*CNET

Bir önceki özellik ekran paylaşarak ve çizimlerle karşınızdakine yardımcı olmanızı sağlıyordu. Ancak bunun dışında tamamen kontrolü ele almayı sağlayan da bir özellik var. Yine FaceTime’ın bir özelliği olan uzaktan kontrol isimli bu işlev için iki aynı tipten cihaza ihtiyaç var.

Arama sırasında sağ alt köşedeki kontrol butonuna basmanız gerekiyor. Karşınızdakinin de sizin uzaktan kontrolünüze izin vermesi lazım. Tüm bunları yaptıktan sonra karşı tarafın cihazını tamamen kontrol altına alabiliyorsunuz. Böylece anneniz, babanız ya da herhangi bir kişinin yaşadığı sorunları kolayca FaceTime üzerinden cihaz kontrolü yaparak çözebiliyorsunuz. Tabii güvenlik dolayısıyla aynı zamanda karşı tarafın da cihazın kontrolünde olacağını belirtelim.