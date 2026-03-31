Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

iOS 26.5 Beta 1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.5 güncellemesinin ilk geliştirici betası yayımlandı. İşte iPhone'lara gelecek yenilikler.

iOS 26.5 Beta 1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geçen yılın eylül ayından beri iOS 26 güncellemesini iPhone kullanıcılarına sunuyordu. Son olarak geçtiğimiz günlerde iOS 26.4’ün tüm kullanıcılara geldiğini görmüştük. Bunun ardından da iPhone sahipleri, iOS 26’nın bir sonraki büyük güncellemesi iOS 26.5’i merak etmeye başlamıştı.

Şimdi ise bu konuda beklenen gelişme yaşandı. Apple, iSO 26.5’in ilk beta sürümünü geliştiriciler için yayımladı. iOS 26.5 Beta 1, güncelleme ile iPhone modellerine gelecek yeni özellikleri bizlere gösteriyor.

iOS 26.5 Beta 1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler
place
rekl
rcs
eu1

iOS 26.5 ile iPhone’lara gelecek yeni özellikler

place

Harita uygulamasına “Önerilen Yerler” isimli yepyeni bir özellik eklenecek. Bu özellik, yakındaki popüler yerlere ve kullanıcının son aramalarına göre ziyaret edilebilecek yerleri önerecek.

Harita uygulamasına reklamlar geliyor

rekl

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerde Apple’ın Harita uygulamasına reklam ekleyeceği görülmüştü. Bu reklamlar, işletmeler tarafından sağlanacak ve onların öne çıkmasına katkı sağlayacak. Benzer özellik uzun zamandır Google Maps’te var. İşletmelerin mekânlarını tanıtmasına katkı sağlarken Apple’ın yeni bir gelir kaynağı oluşturmasına imkân tanıyacak.

RCS uçtan uca şifreleme

rcs

Apple, iOS 26.5 güncellemesi ile iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki RCS mesajlar için uçtan uca şifrelemeyi yeniden etkinleştirecek. Apple, bu özelliği iOS 26.4 beta sürümünde test etmişti, ancak nihai sürüme dahil etmemişti. Ayarlar uygulamasının Mesajlar bölümünde uçtan uca için bir seçenek bulunacak.

iPhone’dan Android’e geçiş için yeni özellik

iPhone'dan Android cihaza geçiş yaparken, hangi mesaj eklerinin aktarılacağını seçmek için yeni bir ayar görmeye başlayacağız. Bunlar arasında tüm mesajlar, 1 yıl veya 30 gün seçenekleri olacak.

Avrupa Birliği’ne yeni özellikler

eu1

AB yasaları kapsamında Avrupa’daki kullanıcılara özel olarak bazı özellikler gelecek. Bunlar arasında Apple markası olmayan kulaklıkların da AirPods benzeri tek dokunuşla eşleştirilmesi sağlanacak. Aynı zamanda Apple Watch olmayan akıllı saatlerin iPhone’lardan gelen bildirimleri görüntüleyip tepki vermesine imkân tanınacak.

iOS 26.5'in ilk geliştirici betasında yer alan özellikler bu şekildeydi. Apple'ın önümüzdeki günlerde herkese açık betayı da yayımlamasını bekliyoruz. iOS 26.5'in yaz aylarına doğru geniş çapta çıkması bekleniyor.

iOS 26.4 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler iOS 26.4 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de "Çakma 5G" mi Kullanılacak? İşte Non-Standalone ve Standalone 5G Arasındaki Farklar

Türkiye'de "Çakma 5G" mi Kullanılacak? İşte Non-Standalone ve Standalone 5G Arasındaki Farklar

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

