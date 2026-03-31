iOS 26.5 Beta 1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.5 güncellemesinin ilk geliştirici betası yayımlandı. İşte iPhone'lara gelecek yenilikler.

Apple, geçen yılın eylül ayından beri iOS 26 güncellemesini iPhone kullanıcılarına sunuyordu. Son olarak geçtiğimiz günlerde iOS 26.4’ün tüm kullanıcılara geldiğini görmüştük. Bunun ardından da iPhone sahipleri, iOS 26’nın bir sonraki büyük güncellemesi iOS 26.5’i merak etmeye başlamıştı.

Şimdi ise bu konuda beklenen gelişme yaşandı. Apple, iSO 26.5’in ilk beta sürümünü geliştiriciler için yayımladı. iOS 26.5 Beta 1, güncelleme ile iPhone modellerine gelecek yeni özellikleri bizlere gösteriyor.

iOS 26.5 ile iPhone’lara gelecek yeni özellikler

Önerilen yerler

Harita uygulamasına “Önerilen Yerler” isimli yepyeni bir özellik eklenecek. Bu özellik, yakındaki popüler yerlere ve kullanıcının son aramalarına göre ziyaret edilebilecek yerleri önerecek.

Harita uygulamasına reklamlar geliyor

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerde Apple’ın Harita uygulamasına reklam ekleyeceği görülmüştü. Bu reklamlar, işletmeler tarafından sağlanacak ve onların öne çıkmasına katkı sağlayacak. Benzer özellik uzun zamandır Google Maps’te var. İşletmelerin mekânlarını tanıtmasına katkı sağlarken Apple’ın yeni bir gelir kaynağı oluşturmasına imkân tanıyacak.

RCS uçtan uca şifreleme

Apple, iOS 26.5 güncellemesi ile iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki RCS mesajlar için uçtan uca şifrelemeyi yeniden etkinleştirecek. Apple, bu özelliği iOS 26.4 beta sürümünde test etmişti, ancak nihai sürüme dahil etmemişti. Ayarlar uygulamasının Mesajlar bölümünde uçtan uca için bir seçenek bulunacak.

iPhone’dan Android’e geçiş için yeni özellik

iPhone'dan Android cihaza geçiş yaparken, hangi mesaj eklerinin aktarılacağını seçmek için yeni bir ayar görmeye başlayacağız. Bunlar arasında tüm mesajlar, 1 yıl veya 30 gün seçenekleri olacak.

Avrupa Birliği’ne yeni özellikler

AB yasaları kapsamında Avrupa’daki kullanıcılara özel olarak bazı özellikler gelecek. Bunlar arasında Apple markası olmayan kulaklıkların da AirPods benzeri tek dokunuşla eşleştirilmesi sağlanacak. Aynı zamanda Apple Watch olmayan akıllı saatlerin iPhone’lardan gelen bildirimleri görüntüleyip tepki vermesine imkân tanınacak.

iOS 26.5'in ilk geliştirici betasında yer alan özellikler bu şekildeydi. Apple'ın önümüzdeki günlerde herkese açık betayı da yayımlamasını bekliyoruz. iOS 26.5'in yaz aylarına doğru geniş çapta çıkması bekleniyor.