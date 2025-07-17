Bugün Dünya Emoji Günü ve Unicode Konsorsiyumu yeni emoji paketini yayımladı. İşte Apple'ın iOS 26 sonrası iPhone'lara getirmesi beklenen emojiler!

Bugün Dünya Emoji Günü ve mesajlaşırken sıklıkla emoji kullananları sevindirecek yeni bir gelişme var. Unicode Konsorsiyumu, bu sonbaharda yayımlanacak Unicode 17 güncellemesiyle birlikte gelecek yeni emojileri onayladı.

Yeni emojiler arasında trombon, hazine sandığı, şaşkın bir surat ve bale figürü gibi yepyeni 8 farklı çeşit yer alıyor. Bu güncellemeyle birlikte Apple’ın emoji tasarımcıları da işe koyulacak.

Gelecek yeni 8 emoji:

Apple Unicode Konsorsiyumu'nun getirdiği yeni emojileri doğrudan iOS'a eklemiyor fakat bunları kendi emoji stiline göre yeniden dizayn ediyor. Bu emojileri muhtemel kuvvetle iOS 26'nın çıkışından sonra gelecek ufak güncellemelerde göreceğiz.

Eğer yeni emojileri bekleyemem diyorsanız, benzerlerini Apple Intelligence destekli Genmoji sayesinde iPhone'larınız üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca Unicode Konsorsiyumu her yıl yeni emoji paketleri için öneriler aldığından, tasarladığınız emojileri buradan öneri olarak sunabilirsiniz.

Peki siz iOS 26 ile gelecek yeni emojiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.