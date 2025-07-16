Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın iOS 26 dağıtım sürecine ilişkin konuştu. Yapılan açıklamaya göre iOS 26'nın genel beta sürümü, bu yıl biraz gecikecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz ay duyurduğu iOS 26 için beta test sürecini çoktan başlattı. Apple'dan geliştirici hesabı olan kullanıcılar, yeni işletim sistemi için 3 beta sürüm aldılar ve iOS 26'yı test etme imkânı yakaladılar. Peki ya sıradan kullanıcılar?

Bloomberg'den Mark Gurman, iOS 26'nın genel beta testlerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, iOS 26'nın ilk genel beta sürümünü 23 Temmuz'da resmen yayımlayacak. Böylelikle iOS 26, destekleyen bir iPhone'u olan tüm kullanıcılar tarafından test edilebilecek.

Apple, iOS 26 testlerinde gecikme yaşıyor!

Farklı kaynaklar tarafından da dillendirilen 23 Temmuz tarihi, Apple'ın iOS 26 takviminde bir gecikme olduğunu gözler önüne seriyor. Zira Apple, beta sürüm testlerinde genel olarak 1 haftalık boşluk yapardı. Yani geliştiriciler için yayımlanan bir beta sürümden 1 hafta sonra genel beta sürüm yayımlanırdı. Yıllar içerisinde çok alıştığımız bu durum, 2025'te değişmiş olacak.

Apple, iOS 26 takvimine ilişkin sessizliğini koruyor. Bakalım bu yıl işletim sisteminin kararlı sürümünde de mi bir gecikme yaşanacak yoksa yaşananlar, test sürecinden ibaret mi olacak. Bu sorunun cevabını görebilmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.