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iOS 27'deki Siri Uygulaması, Siri ve ChatGPT Arasında Geçiş Yapmanıza İzin Verecek: İşte İlk Ekran Görüntüsü!

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iOS 27'deki Siri uygulamasında yer alacak modeller arası geçiş özelliği ilk kez görüntülendi.

iOS 27'deki Siri Uygulaması, Siri ve ChatGPT Arasında Geçiş Yapmanıza İzin Verecek: İşte İlk Ekran Görüntüsü!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, iOS 27 ile birlikte Siri’yi bambaşka bir boyuta taşıyor. Artık sadece sesimizle komut verdiğimiz o eski Siri geride kaldı, karşımızda mesajlaşma uygulamalarına benzeyen, dosyalar ve görseller yükleyebileceğimiz yepyeni bir Siri uygulaması var.

Üstelik Apple, ezeli rakibi OpenAI’ın popüler yapay zekâsı ChatGPT’yi de Siri’nin tam kalbine yerleştirdi.

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İçerikten Görseller

iOS 27'deki Siri Uygulaması, Siri ve ChatGPT Arasında Geçiş Yapmanıza İzin Verecek: İşte İlk Ekran Görüntüsü!
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ChatGPT'ye geçiş yapabileceksiniz

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Uygulamayı açtığınızda sizi doğal olarak Apple'ın kendi yapay zekâsı olan Siri AI karşılıyor ancak canınız ChatGPT ile sohbet etmek isterse işiniz çok kolay.

Metin yazma alanına uzun süre basılı tutup "Sor..." seçeneğine tıkladığınızda karşınıza küçük bir menü çıkıyor. Buradan saniyeler içinde ChatGPT’ye geçiş yapabiliyorsunuz. Apple’ın gelecekte buraya başka yapay zekâ modellerini de ekleyebileceği konuşuluyor.

Şimdilik bazı problemleri var...

Sistem şimdilik iyi görünse de iOS 27 beta sürümünün getirdiği bazı sorunlar var. En büyük problem, iki yapay zekânın birbirinden habersiz yaşaması. Diyelim ki Siri ile bir konuyu konuşurken aniden ChatGPT’ye geçtiniz; ChatGPT önceki konuşmalarınızı göremiyor, yani konuya tamamen Fransız kalıyor.

Ayrıca uygulamayı kapatıp yeniden açtığınızda ChatGPT ile sohbet ediyor olsanız bile sistem otomatik olarak yine Siri AI modeline geri dönüyor. Bu durumun kalıcı bir özellik mi yoksa betadaki ufak bir hata mı olduğunu zaman gösterecek.

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