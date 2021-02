IPad ve Apple Pencil kullanıcıları için birçok not alma uygulaması mevcut. Bunlardan hangisi sizin için uygun karar veremiyorsanız bu yazımızda kendinize uygun not uygulamasını bulabilirsiniz.

Dijital ortama adapte oldukça işlerimizi dijital ortamda kolaylıkla halleder olduk. Gittikçe popülerleşen IPad kullanımı, özellikle Apple Pencil ile kağıt-kalem zorunluğunu ortadan kaldırdı. Fiziksel kağıt kalem kullanımını aratmayacak kadar iyi bir deneyim yaşatan IPad’de, her türlü notunuzu kolaylıkla tutabiliyorsunuz.

Apple, iPadOS işletim sistemiyle kendi not uygulamasını bizlere sunsa da bu uygulama, yalnızca basit ve temel bir işlevsellik sağlıyor. Neyse ki bu uygulama dışında da piyasada birçok başarılı not alma uygulaması mevcut. İşte onlardan birkaçı.

IPad ve Apple Pencil için not alma uygulamaları:

Notability

GoodNotes 5

Microsoft OneNote

Nebo

Evernote

Noteshelf

Ücreti: 79,99 TL (Şubat 2021)

Binlerce olumlu eleştiriyle, şüphesiz, Notability yıllar boyunca not tutanlara başarısını kanıtladı. Başarısını kullanıcıların notlarına ses kayıt edebilmesi ve diğer uygulamaların yapamadığı bir şekilde el yazısını notlarla senkronize etmesine borçlu diyebiliriz. Tabii ki bu başarısını ses kayıt etmesi dışında birçok kullanışlı ve pratik özelliklerine de borçlu.

Not alma ve dosyalamada oldukça basitleştirilmiş bir arayüze sahip Notability, çoğu kullanıcısını bu basitliği sayesinde kendisine bağlıyor. Rakibi olan GoodNotes ile karşılaştırıldığında çoğu kullanıcıya organizasyon seçenekleri sınırlayıcı gelse de, bu tarzı seven oldukça fazla kullanıcıya sahip.

Sıfırdan dijital not oluşturabileceğiniz gibi, uygulamanın içine aktardığınız dosyaların üzerine de not alabilirsiniz. Ekranı ikiye bölerek iki belge üzerinden de çalışabilirsiniz. Ayrıca Notability, el yazınızı tanıyarak onu metne dönüştürebilir ya da belgelerinizi tarayıp içeri aktarabilirsiniz. Dosyalarınızı dışa aktarmak ve paylaşmak için Notability Google Drive, Dropbox ve AirDrop dahil olmak üzere birçok seçenek de sunuyor.

Notlarınızı kaybetmemek için otomatik yedekleme yapabilirsiniz. Bulut depolama hizmetlerini kullanabileceğiniz gibi yedeklemenin varış noktasını değiştirerek de yedekleme yapılabilir. Farklı formatlarda yedekleme mevcut. Belgelere ek olarak ses dosyalarını yedeklemek için de seçenekler bulunuyor. Ücretli bir uygulama olan Notability’i bir kez satın aldığınızda tüm iOS cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Eğer notlarınızı sürekli olarak IPad’e tutmak istiyorsanız verdiğiniz ücrete kesinlikle değecektir.

Ücreti: 74,99 TL (Şubat 2021)

GoodNotes 5 not almak ve notlarınızı organize etmek için istediğiniz her şeye sahip. Uygulamanın arayüz klasör sistemine dayanıyor. Böylelikle belgelerinizi kolayca düzenleyip, kolayca bulabiliyorsunuz. Ayrıca, uygulamanın içerisinde birçok hazır sayfa (çizgili, kareli, planlayıcı, müzik defteri gibi) ve eğlenceli defter kapakları mevcut. Not alma amacınıza yönelik sayfayı seçerek direkt üzerine not almaya başlayabilirsiniz.

GoodNotes 5, yazma stilinize uyacak şekilde kalemin hassasiyetini ve avuç içi tanımayı ayarlamanıza olanak sağlıyor. Şekil kalemi sayesinde mükemmel daireler, dikdörtgenler yaratabiliyorsunuz. Aynı anda iki belgeyi yan yana açarak not alabilirsiniz. GoodNotes 5 el yazınızı tanır. Böylece el yazınızı metne dönüşürebilir ya da notlarınızda arama yapabilirsiniz.

Notlarınıza fotoğraf ekleyip boyutunu değiştirebilir veya kırpabilirsiniz. Dikdörtgen kırpma seçeneğinin yanında serbest kırpma özelliği de mevcut. Bu özelliğiyle resimlerden sadece istediğiniz kısmı notlarınızda kullanabilirsiniz. GoodNotes 5, iPad'inizi dijital bir beyaz tahtaya dönüştürmenizi sağlayan bir "Sunum Modu" içeriyor. AirPlay veya bir HDMI kablosu kullanarak, iPad'inizde GoodNotes arayüzünü görmeye devam ederken, yazdıklarınızı daha büyük bir ekrana yansıtabilirsiniz.

Otomatik yedekleme sayesinde iCloud, Google Drive ya da Dropbox gibi bulut hizmetlerine yedekleme yapabilirsiniz. Böylelikle notlarınızı kaybetmeniz durumunda yedeklemeden içeri aktararak belgelerinizi koruyabilirsiniz. Tek seferlik ödeme yaptığınızda Apple cihazlarınızda GoodNotes 5’i kullanabiliyorsunuz. Paylaşma seçenekleri de oldukça fazla. Örneğin, notlarınızı drive’a atabilir ya da mail üzerinden paylaşabilirsiniz. Paylaşmadan önce belgenin formatını pdf, resim ya da goodnotes formatı olarak değiştirebiliyorsunuz.

Ücretsiz (Microsoft hesabınız varsa) (Şubat 2021)

Microsoft OneNote, tüm cihazlara uygun popüler bir not uygulamasıdır. En büyük avantajlarından biri Notability ve GoodNotes 5’e kıyasla ücretsiz olması. OneNote, her büyük platformda varlığını sürdürmenin yanı sıra, notlarınızı düzenlemenize olanak sağlaması açısından da gayet kullanışlı.

IPad için OneNote çeşitli multimedya özellikleri sunar. Metin yazabilir, grafikler ekleyebilir ve hatta ses kayıtları ekleyebilirsiniz. Ayrıca, belirli kelimeler için notları arayabilir ve notlarınızı cihazlar arasında görüntüleyebilirsiniz. Ek olarak, OneNote'ta oluşturduğunuz her şey otomatik olarak OneDrive'a yedeklenir.

Notlarınızı pdf olarak paylaşabileceğiniz gibi diğer OneNote kullanıcılarını notlarınıza davet ederek onların da görüntülemesini ve düzenlemesini sağlayabilirsiniz. Dosya paylaşırken şifre koyma özelliği de düşünülmüş. Hali hazırda Microsoft uygulamalarını kullanıyorsanız OneNote iş akışınıza kolaylıkla entegre olacaktır.

Ücreti: Basit versiyonu ücretsiz, tam versiyonu 74,99 TL (Şubat 2021)

Nebo’nun el yazısı tanıma özelliği, el yazınızı metne çevirmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış. Notlarınızı düzenlemenizi ve yapılandırmanızı kolaylaştıran bir dizi üretkenlik kısayoluna (üstü çizili, karalama, altı çizili vb.) sahiptir. Ücretsiz versiyonunu kullanabileceğiniz gibi uygulamayı indirdikten sonra ücretli ful paketini de satın alabilirsiniz.

Türkçe dil seçeneğine de sahip olan Nebo, avuç içini nasıl kullandığınıza göre yazma deneyiminizi geliştiriyor. Ücretsiz versiyonunda not almak için sayfalar oluşturabilirsiniz. İçeriye belge aktarmak için ücretli versiyona geçebilirsiniz. Ayrıca belgelerinizi dışarıya aktarmak için de ücret talep edecektir.

Ücretsiz, Premium planı ayda 10,49 TL ya da yılda 69,99 TL (Şubat 2021)

Hem iOS hem de Android işletim sisteminde not almak isteyenler için her iki platformda da bulunan Evernote notlarınız arasında kolayca senkronizasyonu sağlıyor. Oluşturduğunuz notlara resim, link, ses dosyası, tablo, çizim ve onay kutusu gibi çeşitli seçenekleri ekleyebiliyorsunuz. Özellikle belge tarama seçeneği çok başarılı diyebiliriz.

Ücretsiz planda ayda 60 MB yükleme ve 2 cihazı senkronize bir şekilde kullanmanıza izin veriyor. Ayrıca ücretsiz versiyonun not başına 25 MB ile sınırlı tutulduğunu da hatırlatalım. Fakat premium hesaba geçiş yaparsanız sınırsız cihaz, ayda 10 GB yükleme ve not başına 200 MB özelliklerine erişebilirsiniz.

Ücreti: 89,99 TL (Şubat 2021)

Birden çok dil konuşuyor veya yazıyorsanız, Noteshelf'in 65 farklı dilde el yazısını tanıyabilmesi çok işinize yarayacaktır. PDF'lere açıklama ekleme ve iPad’in bölünmüş ekranıyla çoklu görev yapma seçeneği de dahil olmak üzere Notability'de sevdiğimiz birçok özelliğe sahiptir. Ayrıca belgelerinize el yazısı notlarınızla birlikte kullanılmak üzere sesli notlar da kaydedebilirsiniz.

Noteshelf'in basitleştirilmiş arayüzü size kolaylaştırılmış bir deneyim sunar. Uygulama, çalışma alanınızı gereksiz menü seçenekleri veya seçim araçlarıyla karıştırmaz. Bunun yerine, kendi yeriniz olması için mümkün olduğunca fazla beyaz alan sağlar. Ayrıca yazınızın akıcılığını ve doğallığını bu uygulamada hissedeceksiniz.

Son olarak Noteshelf, notlarınızı iCloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive ve Evernote'a aktarmanıza olanak tanır. Evernote'a dışa aktarma seçeneği, Notability'de gözle görülür şekilde eksiktir ve bu Noteshelf'i ciddi Evernote kullanıcıları için en iyi seçimimiz yapıyor.