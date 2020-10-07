iPhone 12 Lansman Posterinden Esinlenen Duvar Kağıtları

Apple, iPhone 12 ailesinin tanıtılacağı lansman etkinliğinin tarihini nihayet açıkladı. Şirketin etkinlik için paylaşmış olduğu tanıtım posteri, tasarımcılara duvar kağıtları için ilham oldu.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, 13 Ekim’de Hi, Speed adlı bir etkinlik gerçekleştirecek ve söz konusu etkinliğin başrolünde iPhone 12 modellerinin olması bekleniyor. Normal şartlarda yeni iPhone modellerini her yıl eylül ayında düzenlediği lansman etkinlikleriyle tanıtan Apple, bu yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle iPhone’ların lansmanını ekim ayının ortalarına kadar ertelemek zorunda kaldı.

iPhone 12 ailesi ile ilgili bugüne kadar pek çok farklı söylenti ortaya atıldı ancak bunlardan en dikkat çekeni, Apple’ın ilk defa tek seride dört farklı model tanıtacağını öne sürenler oldu. Söz konusu söylentilere göre iPhone 12 Serisi; 5,4 inçlik iPhone 12 mini, 6,1 inçlik iPhone 12 (iPhone 12 Max de olabilir), 6,1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max’ten oluşacak.

iPhone 12 serisinin tanıtılacağı Hi, Speed etkinliğinin tanıtım posteri

Yine söylentilere göre Apple, iPhone 12 serisinde tasarım noktasında küçük ancak önemli bir değişiklik gerçekleştirerek iPhone 6 modellerinden bu yana devam eden oval hatlı çerçeveleri, iPhone 4 ve 5 modellerinde gördüğümüz düz çerçeveler ile değiştirecek. Ancak çentik, ekran çerçevesi kalınlığı, kamera tasarımı gibi konularda büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Apple’ın Hi, Speed etkinliği için paylaşmış olduğu (yukarıda) tanıtım posteri, bazı tasarımcılara ilham kaynağı oldu ve tasarımcılar, Apple’ın tanıtım posterinden esinlenerek birtakım duvar kağıtları oluşturdu. Eğer akıllı telefon ya da tabletinize yeni bir duvar kağıdı arıyorsanız, aşağıdaki duvar kağıtlarını incelemenizi tavsiye edebiliriz.

Apple'ın Hi, Speed tanıtım posterinden esinlenilerek hazırlanan duvar kağıtları