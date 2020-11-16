iPhone 12 Ailesinin Ekran Sorunları Nasıl Çözülür?

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro sahipleri, ekranlarının siyah tonunda bir sorun yaşayıp, siyahı yeşil ya da sarı gibi gösterip, titrediğini söylüyorlar. Apple, yaşanan sorunla ilgili bir açıklama yapmasa da bazı geçici çözümler, bu durumun üstesinden gelinmesini sağlayabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın çiçeği burnunda amiral gemisi telefonları iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'da garip bir ekran sorunu yaşanıyor gibi görünüyor. Bazı kullanıcılardan gelen bildirimlere göre telefonları ekranı kimi zaman titriyor, kimi zamansa siyahı doğru bir şekilde göstermeyip, yeşil ya da sarıya çevirirken titriyor. Bu garip hata, telefonun ekranında saf siyah bir duvar kağıdı ya da video varken ortaya çıkıyor.

Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'da yaşanan ekran sorunlarıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak pek çok iPhone 12 sahibi, bu tür sorunların yaşandığını söylüyor. Üstelik teknik eleştirmenlere göre iPhone 12'nin ekran sorunu, basit birkaç yöntemle tespit edilebiliyor. Örneğin, burada bulunan bağlantıyı kullanarak erişebileceğiniz bir video, iPhone 12'nizde ekran titreme ve yanlış tonlama sorunu yaşayıp yaşamadığınızı tespit etmenizi sağlayacaktır.

iPhone 12 Pro'daki renk bozulma sorunu işte böyle görünüyor

Piyasaya sürülen yeni akıllı telefonlarda, kimi zaman bu tür sorunlar yaşanabiliyor. Ancak geliştirici şirketler, kullanıcılara sundukları yazılım güncellemeleri ile bu sorunların üstesinden geliyorlar. Apple da muhtemelen bir yazılım güncellemesi ile sorunu çözecek ancak isteyen kullanıcılar, Apple'ın yazılım güncellemesini beklemeden de bu sorundan kurtulabilirler. Ancak şimdi bahsedeceğimiz çözüm yollarının kalıcı olmadığını, aynı sorunu yeniden yaşayabileceğinizi peşin peşin söyleyelim.

İşte iPhone 12'deki ekran sorunlarını geçici olarak çözecek yöntemler

Ekran parlaklığını maksimum seviyeye getirmek

Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre ekran sorunlarına karşı çözümün bir numaralı yöntemi, ekran parlaklığının maksimum olarak ayarlanması. Bu işlemi yapmak için telefonunuzun kontrol panelini kullanabilirsiniz. Ayrıca 'Ayarlar' bölümünde yer alan 'Ekran ve Parlaklık' bölümü de bu işlem için yardımcı olacaktır. Hatta bu menü altında parlaklığın otomatik olarak ayarlanmasını devre dışı bırakabilir, bu sayede tekrar tekrar parlaklık ayarı yapmakla uğraşmazsınız.

Not: Ekran parlaklığını maksimum seviyeye çıkarmanın bataryanız için pek de iyi bir şey olmadığını unutmayın. Eğer şarjın uzun gitmesini istiyorsanız, bu yöntem sizin için uygun olmayabilir.

Telefonunuzun beyaz noktalarını azaltın

Beyaz nokta meselesi, telefon ekranındaki beyaz piksel yoğunluğunun düşürülmesi anlamına geliyor. Bu işlem için Ayarlar menüsü altında yer alan 'Erişebilirlik' alt menüsüne girin. Karşınıza çıkan ekranda 'Ekran ve Metin Boyutu' yazan bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra da 'Beyaz Noktayı Azalt' yazan bölümü etkinleştirin. Bunun hemen sonrasında da karşınıza çıkan seviye barını artırın. Bu bardaki değeri yükseltmek, telefonun ekranını soluklaştıracaktır.

İşte bu iki yöntemi kullanarak iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun ekran sorunlarını giderebilirsiniz. Ancak az önce de bahsettiğimiz gibi bu işlemler, sadece geçici çözüm sunacaktır. Apple tarafından yazılımsal ya da donanımsal bir müdahale olmadan bu sorunların üstesinden gelmekse ne yazık ki mümkün değil.