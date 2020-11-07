Xiaomi'nin 5G Destekli Redmi Note 9 Serisi TENAA'da Gözüktü

Xiaomi'nin Redmi Note 9 serisini 5G desteğiyle buluşturduğu yeni telefonları bugün TENAA üzerinde kendilerini gösterdi. Akıllı telefonların donanım özellikleri de TENAA'da yer aldı.

Xiaomi, özellikleri ve fiyatıyla herkesin ilgisini çeken Redmi Note 9 serisini geçtiğimiz aylarda ülkemizde de satışa çıkarmıştı. Şirket, o zamandan bu yana birkaç akıllı telefonu daha yurt dışında piyasaya sürmüştü. Sürekli yeni bir model çıkarmaya devam eden şirket, bu kez iki yeni modelini daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Xiaomi'nin iki yeni modeli yepyeni akıllı telefonlar olmak yerine Redmi Note 9 serisinin 5G bağlantı desteğine sahip modelleri olacak. Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 Pro 5G olarak adlandırılan modeller piyasaya sürülmeden önce kendilerini Çin'in sertifika sitesi TENAA'da gösterdi. Telefonların önemli özellikleri de TENAA'da yer aldı.

Redmi Note 9 5G:

M2007J22C model numarasıyla listelenen Redmi Note 9 5G, donanım özelliklerinin yanı sıra ufak bir tasarım değişikliğiyle de platformda gözüktü. Xiaomi'nin Redmi telefonlarında yuvarlak kamera kurulumunu kullanmaya başlayacağı görüldü. Redmi Note 9 serisi kare kuruluma sahipti.

Redmi Note 9 5G, 5G bağlantı desteğinin yanı sıra kullanıcılarına 6,53 inç büyüklüğünde FullHD+ çözünürlükte bir ekran sunacak. Ekranın sol üst köşesinde de ön kamera yer alacak. Donanım kısmında telefon, MediaTek'in Dimensity 800U yonga setine, 8 GB RAM'e ve 256 GB'a kadar depolama alanına ev sahipliği yapacak.

22,5 W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh bataryayla gelecek olan Redmi Note 9 5G, üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Kurulumda 48 MP'lik ana kameranın yanı sıra ultra geniş açılı kamera ve makro kamera yer alacak. Telefonun ön kamerasıysa 13 MP çözünürlüğünde olacak.

Redmi Note 9 Pro 5G:

Redmi Note 9 Pro ise Xiaomi Mi 10T Lite'ın yeniden isimlendirilmiş hali olacak. M2007J17C model numaralı telefon, 108 MP kamerayla gelecek ilk Redmi akıllı telefon olma özelliğini taşıyacak. 108 MP ana kameranın yanı sıra 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera, 2 MP'lik makro kamerası ve 2 MP'lik derinlik sensörü de kurulumda yer alacak. Ön kameraysa 16 MP çözünürlüğünde olacak.

Redmi Note 9 Pro 5G, donanım kısmında bizleri Qualcomm'un Snapdragon 750G yonga setiyle karşılayacak. Yonga setine 12 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı eşlik edecek. Telefon, 33 W hızlı şarj desteğine sahip 4.720 mAh bataryasıyla rahat bir kullanım sunacak.