iPhone 12'nin RAM Kapasitesiyle İlgili Dikkat Çeken Rapor

İki analist, iPhone 12 serisiyle ilgili yeni bir rapor yayınladı. iPhone 12'yle ilgili ellerindeki bilgileri paylaşan analistler, iPhone 12 serisinin 3 varyanta sahip olacağını ve bunlardan bir tanesinin uygun fiyatlı olacağını söylüyorlar. Uygun fiyatlı iPhone 12, 4 GB RAM'e sahip olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, planlamada bir değişiklik olmaz ise 2020'nin sonlarına doğru yeni iPhone modellerini tanıtacak. Aslına bakacak olursak iPhone 12 serisi, kısa bir süre önce hayatımıza giren iPhone 11 serisine göre daha çok merak ediliyor. Çünkü bugüne dek ortaya çıkan raporlar, iPhone 12 serisinin bir önceki seriye göre daha fazla üstün özelliklerle dolu olacağını gösteriyor.

Şimdiyse ortaya yeni bir rapor çıktı. Timothy Arcuri ve Munjal Shah isimli iki analist tarafından hazırlanan rapor, Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 12 serisiyle ilgili bazı teknik özellikleri ortaya koyuyor. Eğer bu rapor gerçeği yansıtıyorsa, iPhone 12 serisi 3 farklı modele sahip olacak ve bu üç model, farklı donanımsal özelliklerle gelecek.

Uygun fiyatlı iPhone 12 4 GB, premium iPhone 12 6GB RAM ile gelecek

Aslına bakacak olursak bu durum çok da sürpriz değil çünkü Apple, iPhone 11 serisini de 3 farklı model olarak piyasaya sürdü. Rapora göre bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek iPhone modellerinin hepsi de OLED ekranlara sahip olacak. Ancak modellerin diğer teknik özellikleri de bazı temel farklılıklar içerecek.

Rapora göre iPhone 12 serisi, 1 adet uygun fiyatlı iki adet de premium özelliklere sahip olan üç modelle gelecek. Rapor, uygun fiyatlı iPhone 12'nin 4 GB, diğer modellerin ise 6 GB RAM ile geleceğini ortaya koyuyor. Ayrıca uygun fiyatlı iPhone 12'nin ikili kamera kurulumuna sahip olacağı da rapor içerisinde yer alan detaylar arasında bulunuyor.

iPhone 12'yi heyecan verici kılan bir diğer özellik ise şirketin tasarımda yapacağı söylenen değişiklikler. Öyle ki; bugüne dek ortaya çıkan raporlar, iPhone 12 serisinin iPhone 4 ve iPhone 5 serisindeki gibi keskin ve sert hatlara sahip olacağını gösteriyordu. Ayrıca iPhone 12 serisinin 5G desteği sunan ilk iPhone modellerine sahip olacağı da diğer söylentiler arasında yer alıyor.

Elbette bugüne dek ortaya çıkan raporların, iPhone 12 ile ilgili nihai bir gerçekliği içerdiğini söyleyemeyiz. Ancak ilerleyen dönemlerde yeni iPhone modelleriyle ilgili daha çok detay ortaya çıkacak ve sonbahar mevsimine girmemizle birlikte de Apple, iPhone 12 serisini tüketicilerle buluşturmuş olacak. Apple'ın iPhone 12 serisiyle neler sunabileceğini ise ancak zaman gösterecek.