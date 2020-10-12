iPhone 12 Serisinin Bazı Kamera Özellikleri Açığa Çıktı

Akıllı telefonlarla yaptığı sızıntılarla bilinen Max Weinbach, yarın duyurulacak iPhone 12 serisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Telefonların kamera ve batarya özelliklerine değinen Weinbach, telefonların 30x'e kadar dijital yakınlaştırma yapabileceğini söylüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yarın düzenleyeceği bir etkinlikte yeni iPhone modellerini duyuracak. Bugüne kadar sızdırılan bilgilerde, iPhone 12 serisinin dört farklı model şeklinde karşımıza çıkacağı söyleniyordu. Tanıtıma saatler kalaysa yeni iPhone modellerinin kamera ve bataryaları ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Max Weinbach tarafından yapılan açıklamalara göre iPhone 12 mini ve iPhone 12, geniş açılı bir ana kamera ve ultra geniş açılı bir kameraya sahip olacak. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in ise geniş açışı bir ana kamera ve ultra geniş açılı kameraya ek olarak, telefoto kameraya da sahip olacağı ve LIDAR sensörü ile geleceği söyleniyor.

LIDAR sensörü ile ilgili açıklamalarda bulunan Weinbach, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'da bulunacak LIDAR sensörünün AR oyunlar ve diğer AR teknolojileri için kullanılacağını söylüyor. Bu durumda daha önce dillendirilen portre modunda video çekimleri özelliği, ya başka bir bahara kalmış ya da iOS yazılım desteğiyle sağlanacak gibi görünüyor.

Weinbach ayrıca, iPhone 12 Pro'nun 4x, iPhone 12 Pro Max'in ise 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olacağını, bütün varyantlarınsa 30x'e kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip olabileceğini söylüyor. Dijital yakınlaştırma özelliği muhtemelen, birden çok kareyi farklı oranlarda yakınlaştırarak bir araya getirecek. HDR 3 ve Deep Fusion algoritmaları da geriye kalan işleri halledecek ve ortaya yüksek kalitede yakınlaştırılmış görüntüler çıkacak.

iPhone 12 serisinin kamera donanımları ile ilgili yeni iddialar bunlarla sınırlı değil. Weinbach, iPhone 12 Pro Max'in bir nesneye daha yakından odaklanmasını sağlayacak bir makro kamera özelliğine de sahip olacağını söylüyor. İddialara göre bu işlem, mevcut modele kıyasla yüzde 35 artırılan diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ile yapılacak. Ayrıca daha geniş diyafram açıklığının, düşük ışık çekimlerini de iyileştireceğini söyleyebiliriz.

iPhone 12'nin kamera performansı ile ilgili son iddia ise bu telefonların video çekim yetenekleri ile ilgili. Weinbach'a göre iPhone 12 serisi, 120 fps veya 240 fps'de 4K video çekimleri yapabilecek. Bu sayede iPhone'larla profesyonel video çekimleri, birkaç adım daha ön plana çıkmış olacak gibi görünüyor.

Weinbach, iPhone 12 serisinin kamera özelliklerine ek olarak, telefonun batarya kapasitesi ile ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Ancak yapılan bu açıklamalar pek iç açıcı değil. Çünkü Weinbach'a göre iPhone 12 mini'nin bataryası, iPhone 11 kadar bile olmayacakmış. Pro varyantlar ise mevcut modellerden 1 saat daha fazla kullanım imkanı sunacakmış. Ayrıca bu telefonların FaceID teknolojilerinin çok daha gelişmiş olacağı, kullanıcıların hem daha hızlı hem de daha geniş açılarda ekran kilitlerini açabileceklerini söyleyen Weinbach, iPhone 12 mini'nin yeniden tasarlanmış bir çentik yapısıyla geleceğini ifade ediyor. Apple'ın yarın yapacağı açıklamalarla iPhone 12 serisinin tüm detayları gün yüzüne çıkmış olacak.