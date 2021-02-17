iPhone 13 Bazı Android Özelliklerine Sahip Olabilir

Apple'ın bu senenin ilerleyen döneminde çıkacak iPhone 13 konusunda birçok sızıntı çıkmaya başladı. 2021 serisi iPhone’ların piyasaya sürülmesine kısa bir zaman kala Apple yine sızıntıların önüne geçemiyor.

Akıllı telefon dünyasında yaptığı sızıntılarla ünlenen Max Weinbach, iPhone’larla alakalı muazzam bir haber yayınladı. iPhone 13 veya iPhone 12S, Android cihazlarda gördüğümüz bazı özellikler barındıracak.

Apple, iPhone’ların yıllardır Alwas on Display'e (Her Zaman Açık Ekran) sahip olmaması nedeniyle bu özellik, Android telefonların klasikleşmiş özellikleri haline gelmişti. iPhone 13’de bu özelliğin aktif olacağı sızıntısı ortaya çıktı.

Parmak İzi Sensörü Ekrana Gömülüyor

Apple için en radikal değişiklik parmak izi sensörü değişikliği gibi görünüyor. Apple, iPhone 13’lerde parmak izi sensörünü ekrana gömmeye karar vermiş. Ultrasonik parmak izi sensörleri, küçük ses dalgalarıyla parmak izinin 3 boyutlu görüntüsünü çıkarıyor. Apple bu noktada Touch ID için kullandığı kapasitif sensörlerle, hibrit bir sensör üretip optik-kapasitif hibrit sensör kullanabilir ancak hali hazırda zaten bu sensörler var. Bu nedenle Apple Touch ID için sensör değişikliğine gidebilir ve Android tarzı bir Touch ID deneyimi sunabilir.

120 Hz Ekranlara Merhaba

Apple’ın iPad’lerinde 120 Hz yenileme hızı bulunurken neden iPhone’larda bulunmadığı büyük soru işaretiydi. Apple, iPhone 12’de bile 60 Hz yenileme hızı bulunduğunu düşünecek olursanız, iPhone 13 ekranlarında 120 Hz yenileme hızı olması Apple kullanıcıları için büyük devrim olacak. Unutmayın ki son yıllarda çıkan hemen her amiral gemisi Android telefonda en düşük ekran yenileme hızı 90 Hz.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 13’e gelecek bu yeni özellikler sizi cezbeder mi?