Apple'ın iPhone 13 ailesi, DxOMark kamera testlerine girdi. Yapılan testler, iPhone 13 ailesinin kameralarında ciddi anlamda iyileştirmeler olduğunu ancak bu iyileştirmelerin telefonları DxOMark'ın zirvesine taşımaya yetmediğini gözler önüne seriyor. Apple, hem selfie de hem de arka çoklu kamera kurulumunda tamamen Sony sensörler kullanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 2021 model amiral gemisi telefonları, dünyanın en popüler kamera test platformu olarak bilinen DxOMark'ta göründü. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için yapılan testler, serinin kamera performansının Apple'ın anlattığı kadar iyi olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak buna rağmen iPhone 13 ailesi, DxOMark listelerinin zirvesinde yer alamadı.

DxOMark'ın yaptığı testler, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 12 Pro Max ile iPhone 13 mini'nin aynı performansa sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Bu bağlamda; her iki model de genelde kategoride 130 puan almayı başarmış durumdalar. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ise 137 puan alarak, DxOMark listesinin dördüncü sırasına yerleşmiş durumdalar.

iPhone 13 mini'nin DxOMark sonucu şöyle

iPhone 13 mini için yapılan testlerin detaylarına baktığımızda, bu akıllı telefonun fotoğraf performansının 138 puan, yakınlaştırma performansının 55 puan ve video performansının da 117 puan aldığını görüyoruz. DxOMark'ın eleştirdiği hususlara baktığımızda, bunların genelde düşük ışıkla ilgili olduğunu görüyoruz. Bu cihazı iPhone 12 Pro Max ile kıyasladığımızda, geçen yıl piyasaya sürülen telefonun fotoğraf performansının 138, video performansının 112, yakınlaştırma performansının ise 68 puan olduğu sonuçları bizleri karşılıyor.

iPhone 13 Pro'nun genel DxOMark puanı ise 137

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te yer alan kamera kurulumu ise girdiği testlerde genel olarak 137 puan aldı. Puan kategorilerine baktığımızda fotoğraf performansının 144, yakınlaştırma performansının 76 ve video performansının 119 puan olduğu cihazlar, DxOMark'a bugüne kadar test edilen en iyi telefonların dördüncüsü olarak kayıtlara geçmiş durumda.

DxOMark'ın genel sıralaması ise şöyle

iPhone 13 Pro'nun tüm kameralarında Sony'nin sensörleri kullanılıyor

Apple, düzenlediği lansman etkinliklerinde duyurduğu ürünlerin teknik detaylarına fazla değinmiyor. Özellikle de mesele kamera olduğu zaman, şirketin hangi sensörleri kullandığını bile ilk ağızdan öğrenemiyoruz. Ancak Çin'den gelen bazı bilgiler, Apple'ın özellikle de iPhone 13 Pro'da Sony'yi tercih ettiğini görüyoruz. Öyle ki şirket, ön kamera, ana arka kamera, ultra geniş açılı kamera ve telefoto kamera ile ToF sensöründe de Sony'yi tercih ediyor. Sony IMX 7 serisi sensörlerle iPhone 13 ailesini destekleyen şirket, bu sayede en DxOMark'a göre en iyi olmasa da tüketicileri tatmin etmeyi başaracak performansı sunuyor.

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