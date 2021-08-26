Geliyor, Gelmekte Olan: Yeni iPhone’ların ‘Adı’ Belli Oldu

Çin sosyal medyası Weibo üzerinden servis edilen bazı görüntüler, Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone modellerine ait ambalajlarını kısmen de olsa gösteriyor. Buna göre Apple, bazı inanışlarda uğursuz olmasına rağmen telefonun adında "13" sayısını kullanmaktan geri kalmayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, muhtemelen eylül ayı içerisinde gerçekleştireceği bir etkinlik kapsamında yepyeni iPhone modellerini duyuracak. Etkinliğe artık sayılı günler kala, bu telefonlarla ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Çin'den gelen görüntüler, Apple'ın yeni iPhone modellerini "iPhone 13" şeklinde isimlendireceğini doğruluyor.

Aslında Apple'ın iPhone 13 ismini kullanma ihtimali, tüm kesimlerce kabul görmüştü. Hatta biz de bu telefonlarla ilgili olarak her zaman iPhone 13 ibaresini kullandık. Ancak 13 sayısının uğursuz olduğuna dair batıl inançlar, Apple'ın iPhone 13'ü atlayarak iPhone 14 ismiyle karşımıza çıkabileceği iddialarını gündeme getiriyordu. DuanRui isimli bir Twitter kullanıcısının Weibo'da görerek servis ettiği ve iPhone modellerinin ambalajlarını gösteren görüntüler, Apple'ın bu batıl inanca kulak asmayacağını gözler önüne seriyor.

İşte iPhone 13 ibaresinin resmen kullanıldığı ambalajlar

İşin ilginç yani, özellikle de ABD'li tüketiciler bu 13 sayısına ciddi anlamda takılmış durumdalar. Hatta kısa bir süre önce yeni iPhone modellerini satın almayı düşünen tüketicilerin katılımıyla bir anket gerçekleştirildi. Bu ankete katılanların yüzde 20 gibi azımsanmayacak bir bölümü, Apple'ın yeni modeller için "iPhone 13" ibaresini kullanmasını istemediğini belirtti. Ancak Çin'den gelen görüntüler, Apple'ın bu yıl da geleneği bozmayacağını gözler önüne seriyor.

13, neden bazı kesimlerce uğursuz olarak kabul görüyor?

13 sayısı, özellikle de Hristiyanlık için uğursuz. Bununla ilgili çok sayıda teori de var. Ancak teoriler arasında en çok inanılan, İsa Peygamber'in "Son Yemek" ritüelinde masada 13 kişi olması. Üstelik İsa Peygamber'i ele veren kişi de masadaki 13. kişi olan Yahuda'dır. Ayrıca İstanbul'un fethedildiği 1453 yılının rakamlarının toplamı da 13 yapmaktadır.

13 sayısının uğursuz olduğuna dair inanışlar, farklı kültürlerde de mevcut. Örneğin Paganizm'de 13. tanrı olarak bir şölene dahil olan Loki'nin ortamı bozduğu ve hatta bu yüzden Balder isimli tanrının öldüğü söylenir. Ayrıca Yunan Mitolojisi, 13 sayısının uğursuzluğu nedeniyle 12 tanrıdan ibarettir.