Apple'ın yarın tanıtacağı iPhone 16 modelinde ekran çerçevelerini %33 oranında küçülteceği iddia edildi. Eğer gerçekse cihaz, dünyanın en ince çerçeveli telefonlarından biri olacak.

Apple, yılın en çok beklenen etkinliğini yarın (9 Eylül) TSİ 20.00’de resmen gerçekleştirecek. Bizim de canlı olarak sizlere detayları aktaracağımız etkinlikte, iPhone 16 modelleriyle tanışacağız. Aynı zamanda AirPods ve Apple Watch modellerinin de yenilerini göreceğiz.

Heyecanlı bekleyiş sürerken iPhone 16 hakkında sızıntılar gelip duruyordu. Şimdi ise Pro modelle ilgili bilgiler geldi. Bloomberg’den Mark Gurman’ın etkinlik öncesi son bilgileri paylaştığı yazısında, ekran çerçevelerinin ciddi oranda incelebileceği öne sürüldü.

iPhone 16 Pro, %33 daha ince çerçeveyle gelerek bu konuda dünya lideri olabilir

Gurman’ın aktardığına göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’te çerçeveler incelecek. Bu incelmenin önceki nesle kıyasla %33 gibi yüksek bir oranda olabileceği söyleniyor. Yani 1,33 mm gibi bir seviyeye gelecekler. Bu da onları dünyanın en ince çerçeveli telefonlarından biri ya da direkt olarak en ince çerçevelisi yapacak.

Apple iPhone 16 Pro modelinde önemli yenilikler getirecekti. Bunlardan biri de ekranların büyümesiydi. Öyle ki Pro modelde ekran boyutu 6,3 inç, Pro Max’te ise 6,9 inç seviyelerine gelecek. Çerçevelerin inceltilmesinin de bununla bir ilgisi olabilir. Apple’ın sürekli çerçeveleri incelttiğini de ekleyelim. Öyle ki geçene sene iPhone 15 Pro’da 3,5 mm’den 2 mm’ye düştüğünü görmüştük.

iPhone 16 Pro modelleriyle ilgili detaylı bilgi için:

9 Eylül'deki etkinlikte tanıtılacak her şey için: