DXOMARK, iPhone 16 Pro Max'in kamerasını test etti. Sonuçlar hiç fena değil ancak iPhone 16 Pro Max'i zirveye yerleştirmeye yetmedi. İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni amiral gemisi telefonu iPhone 16 Pro Max, dünyanın en popüler kamera performansı testlerinden bir tanesine girdi. DXOMARK tarafından yapılan test, iPhone 16 Pro Max'in her şeye rağmen zirveye oturamadığını gözler önüne seriyor.

iPhone 16 Pro Max, ultra gelişmiş kamera özellikleriyle donatıldı. Açık konuşmak gerekirse bu akıllı telefonla profesyonel film çekimleri bile yapabilirsiniz. Ancak tüm bunlar, DXOMARK'ı ikna edemedi. Gelin hep birlikte iPhone 16 Pro Max'in DXOMARK test sonuçlarına bakalım.

iPhone 16 Pro Max, DXOMARK testlerinde 157 puan alabildi

Yapılan testlere göre iPhone 16 Pro Max'in genel DXOMARK puanı 157 olarak kayıtlara geçti. Fotoğraf kategorisinde 157, video kategorisinde ise 159 puan almayı başaran telefon, girdiği testlerde genelde başarılı oldu. DXOMARK ekibi, iPhone 16 Pro Max'i birkaç alanda eleştirdi. Bunlar şöyleydi:

Yakınlaştırma yaparken ayrıntı kalitesinin tutarsız olması. Ultra geniş açılı fotoğraflarda da ayrıntıların yetersizliği.

Dar alanda yapılan grup çekimleri, odakta olmayan nesneleri ön plana çıkarıyor.

Parlama ve gölge gibi istenmeyen durumlar.

iPhone 16 Pro Max ile çekilmiş fotoğraflar:

iPhone 16 Pro Max, bu sonuçlarla listenin 4. sırasına yerleşti

Marka Model DXOMARK Puanı Huawei Pura 70 Ultra 163 Google Pixel 9 Pro XL 158 HONOR Magic6 Pro 158 Apple iPhone 16 Pro Max 157 Huawei Mate 60 Pro+ 157

iPhone 16 Pro Max'in kamerası neler sunuyor?