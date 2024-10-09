Bir Vatandaş, iPhone 16 Pro Max ile Toros Aracını Takas Etti

Balıkesir'de bir vatandaş, iPhone 16 Pro Max telefon karşılığında Renault Toros marka aracını takas etti.

Her sene amiral gemisi telefon fiyatları yükseliyor ve her sene "O paraya ikinci el bir araba alınır" diyenler oluyor. Balıkesir'de iki kişi arasında gerçekleşen ilginç takas, gerçekten de amiral gemisi telefona karşılık ikinci el bir araç alınabildiğini gösterdi.

Bu ilginç takasta bir vatandaş 1986 model kırmızı Renault Toros marka aracını verirken diğer taraf ise iPhone 16 Pro Max verdi. Alışverişten iki tarafın da memnun olduğu belirtilirken, ikili beraber fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Fotoğrafta aracın önünde yer alan vatandaşların elinde telefon ve araba anahtarı yer aldı.

İki tarafın da gönlü oldu

Takasın ardından her iki taraf açıklamalarda bulundu. Arabayı alan kişi, Toros'un oldukça eski bir model olmasına rağmen klasik araba tutkunları için oldukça değerli olduğunu belirtti. Telefonun sahibi de yeni iPhone 16 Pro Max ile hayatına dijital bir dokunuş yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Dönem dönem bu türden ilginç takaslar gündeme gelebiliyor. Hatta dünya üzerinde sadece takasa yönelmiş olan kişilerden oluşan gruplar da bulunuyor. Bu tür takaslar ülkemizde de gittikçe popüler hâle geliyor.

Siz olsaydınız 1986 model Renault Toros'unuzu iPhone 16 Pro Max ile takas eder miydiniz? Ya da iPhone 16 Pro Max'inize karşılık Renault Toros alır mıydınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.