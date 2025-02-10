Apple, iPhone SE 4 olmasını beklediğimiz uygun fiyatlı modelini iPhone 16E ismiyle resmen tanıttı. Cihazın Türkiye fiyatı da belli olmuş durumda.

Apple, yıllardır söylenti üstüne söylenti, sızıntı üstüne sızıntısı ortaya çıkan 4. nesil iPhone SE'yi, iPhone 16E ismiyle resmen duyurdu. Bir lansman etkinliği gerçekleştirmeyen Apple, bunun yerine resmi web sitesinde sade bir duyuru paylaşmayı tercih etti.

iPhone SE, özellikle bütçesi yeni nesil iPhone modellerini almaya yetmeyen tüketiciler için birincil seçenek oluyordu. Bu nedenle iPhone 16E'nin fiyatı da fazlasıyla merak konusu oldu. Apple, iPhone 16E için günümüz iPhone fiyatları göze alındığında uygun bir fiyat etiketi belirledi diyebiliriz.

iPhone 16E fiyatı

Türkiye Fiyatı ABD Fiyatı 128 GB 47.999 TL 599 dolar 256 GB 52.999 TL 699 dolar 512 GB 62.999 TL 899 dolar

iPhone 16E, orijinal iPhone 16 serisi ile kıyasladığımızda uygun fiyatlı kalıyor olsa da Apple, hem Türkiye hem de dünyanın geri kalanında önceki nesil iPhone SE modellerine kıyasla ciddi oranda zam yapmış durumda. Yine de "İlle de iPhone" diyorsanız iPhone 16E, iyi bir seçenek olacak diyebiliriz.