Bir süredir iPhone 17 Pro'nun kamerasının yatay kurulumla geleceği iddia ediliyordu. Bir başka sızıntı kaynağı, bu iddiaları yalanladı.

Apple, önümüzdeki yıl iPhone 17 serisini bizlerle buluşturmayı planlıyordu. Telefonların tanıtılmasına daha çok süre olsa da şimdiden birçok sızıntı görmeye başlamıştık. Bunlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri, Pro modelin kamera dizilimiydi. Birçok kaynak, şirketin Google Pixel benzeri yatay kamera kurulumu kullanacağını belirtmişti.

Ancak bu konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Bir başka güvenilir sızıntı kaynağı olan Instant Digital, iddiaları yalanladı. Böylece sızıntılar birbiriyle çelişmeye başladı.

Yeni iddiaya göre üçgen kamera kurulumu kalacak

Instant Digital, internet ortamlarında dolaşan yatay kamera kurulumunun gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Ona göre Apple, iPhone 11 Pro’dan beri kullandığı üçgen kamera kurulumunu koruyacakmış. Telefonun arka tarafında bazı değişiklikler olacağını ancak bunun kamera olmayacağını belirtmiş.

Instant Digital’ın iddiası, birçok önemli kaynaktan gelen bilgiler ile çelişiyor. Hatta kısa bir süre önce Çin’deki tedarik zincirinden gelen bilgilerde bile şirketin yatay kamera kurulumu düşündüğü belirtilmişti. Ancak bazı istisnalar olsa da Instant Digital da geçmişte doğru sızıntılar yapmasıyla bilinen bir kaynak.

Kısacası kime güvenmemiz gerektiğini ve gerçekte ne olacağını henüz bilemiyoruz. Tasarımın nasıl olacağını öğrenmek için Bloomberg yazarı Mark Gurman gibi şirketin en güvenilir kaynaklarından bilgi gelmesi durumunda hangi tarafa yöneleceğimizi anlayabiliriz. Her hâlükârda ne olacağını kesin olarak Eylül 2025’te telefonlar tanıtıldığında göreceğiz.

Yatay kamera iddiaları doğru çıkarsa tasarım böyle olacak: