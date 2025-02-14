Bir YouTube kanalı, iPhone 17 Pro'nun olası arka kamera tasarımını paylaştı. İddiaya göre şirket, kamera adasını görenleri pek mutlu etmeyecek şekilde değiştirebilir.

Apple, iPhone 17 modellerinin tanıtımını eylülde yapacak. Yani hâlâ bayağı bir süre var. Buna rağmen şimdiden yeni seri hakkında birçok sızıntı görüyorduk. Şimdi ise Pro modelle alakalı bir gelişme yaşandı.

Front Page Tech isimli YouTube kanalı, iPhone 17 Pro modelinin arka tasarımı hakkında yeni iddialar ortaya atarken telefonun nasıl görünebileceğine dair bir konsept paylaştı. Tasarım, eğer gerçek çıkarsa iPhone meraklılarını üzecek cinsten.

Arkada büyük bir dikdörtgen kamera adası yer alabilir

İddiaya göre Apple, iPhone 17 Pro modelinin arka tarafında o alışık kare kamera adası kullanımından vazgeçecek. Bunun yerine cihazın bir ucundan diğer ucuna uzanacak yuvarlak köşelere sahip oldukça büyük bir dikdörtgen kamera adası kullanabilir.

Görsele baktığımızda kameraların üçgen şeklinde sol tarafta yer almaya devam ettiğini görebiliyoruz. Ancak flaş, mikrofon ve LİDAR sensörü, adanın diğer ucuna koyulmuş. Bu kadar büyük bir kamera adasının pek güzel bir görüntü sunmadığını söylemek yanlış olmaz. Bu tarz bir tasarımın herhangi bir fayda sunup sunmayacağı konusunda da bir bilgi yok.

Front Page Tech’in sunucusu Jon Prosser, sızıntıları konsunda karışık bir geçmişe sahip. Bazen dedikleri doğru çıkarken bazen gerçeğe dönüşmeyebiliyor. Bu yüzden bu iddiaya hemen güvenmemek lazım. Zaten iPhone 17 modellerinin arka tasarımı şu anda âdeta çorba olmuş durumda. Sızıntı kaynakları, birbirleriyle çelişerek farklı şeyler söyleyebiliyorlar. O yüzden bu sızıntılara şu an için doğru demek pek güvenli bir yaklaşım olmaz. Tanıtım tarihi yaklaştıkça detayları daha da netleşecektir.