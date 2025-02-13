Apple'ın uygun fiyatlı modeli iPhone SE 4'ün tanıtılacağı tarih Apple CEO'su Tim Cook tarafından açıklandı.

Bir süredir merakla beklenen iPhone SE 4'ün eli kulağında olduğu söyleniyordu ve bugün Apple CEO'su Tim Cook, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ailenin en yeni üyesiyle tanışmaya hazır olun." diyerek iPhone SE 4'e göz kırptı.

Tim Cook paylaşımında 19 Şubat tarihine işaret etti ve bu da fiyat performans modeli yeni iPhone SE 4'ün 19 Şubat'ta nihayet tanıtılacağını gösteriyor.

iPhone SE 4, 19 Şubat'ta tanıtılacak

iPhone SE 4 ile seri artık klasik home tuşuna veda edecek. iPhone 14'ten ilham alan tasarım, modern bir görünüm ve daha geniş ekran deneyimi sunacak. Ayrıca Touch ID da tarih olacak. Apple, bu modelde de Face ID teknolojisini kullanarak güvenlikte yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor.

Telefon, bir önceki modeldeki A15 Bionic çip yerine A18'den gücünü alacak. Bu sayede model her ne kadar fiyat performans modeli olsa da hem güçten feragat etmeyecek hem de yapay zekâ özelliklerini destekleyecek.

Apple'ın iPhone SE 4'ü çevrim içi bir etkinlikle mi yoksa basit bir duyuruyla mı tanıtacağı net değil ancak gelişmeler oldukça sizlere aktarıyor olacağız.

iPhone SE 4'e dair diğer içeriklerimiz: