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iPhone 18 Pro'nun Maketleri Ortaya Çıktı: Tasarımı ve Renkleri Böyle Olacak!

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iPhone 18 Pro'ya ait olduğu belirtilen maketler ortaya çıktı. İşte muhtemel tasarım ve yeni iPhone rengi.

iPhone 18 Pro'nun Maketleri Ortaya Çıktı: Tasarımı ve Renkleri Böyle Olacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, bu yılın eylül ayında gerçekleştireceği lansmanında yeni iPhone 18 modellerini bizlerle buluşturacak. Tabii ki önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da en merak edilen model, serinin en güçlüsü olacak iPhone 18 Pro ve Pro Max.

iPhone 18 Pro modelleri hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı görmüştük. Bugün ise tasarımlarıyla ilgili bir gelişme yaşandı. Sızdırılan iPhone 18 Pro maketleri, telefonların tasarımlarına ve renk seçeneklerine göz atmamızı sağlıyor.

İçerikten Görseller

iPhone 18 Pro'nun Maketleri Ortaya Çıktı: Tasarımı ve Renkleri Böyle Olacak!
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iPhone 18 Pro tasarımı ve renkleri böyle olacak

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Sızan görsellere baktığımızda eğer gerçekse tasarım açısından konuşacak olursak pek fazla değişiklik görmeyeceğiz. Öyle ki iPhone 17 Pro modelleriyle tanıtılan arka tasarım bu telefonda da devam edecek. Arkada soldan sağa uzanan kamera adası yer alacak. En solda kameralar, sağda ise flaş ve sensör karşımıza çıkacak.

Daha önce çıkan sızıntılarda Apple’ın iPhone 18 Pro modelleriyle “Koyu Kiraz” ismi verilen bir yepyeni bir renk getireceği görülmüştü. Sızan yeni görseller de bu iddiayı destekliyor. Öyle ki yeni rengin nasıl görüneceği görsellerde karşımıza çıkıyor. Oldukça hoş gözüktüğünü söylemek mümkün. Koyu Kiraz dışında siyah, gümüş ve açık mavi seçenekleri bekleniyor.

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