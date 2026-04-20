iPhone 18 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı. Apple, bu yıl göze çok hoş görünen yeni bir renk tanıtacak.

Apple, her sene olduğu gibi bu yıl da yeni amiral gemisi iPhone modellerini bizlerle buluşturmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde ise iPhone 18 serisiyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri hakkında büyük bir gelişme yaşandı.

Eylül ayında tanıtılacak iPhone 18 Pro’nun renkleri sızdırıldı. Macworld tarafından ortaya atılan iddiada Apple’ın tedarik zinciirnden elde edilen bilgiler yoluyla bu renklerin ortaya çıktığı ifade edildi. Sızıntıya baktığımızda kullanıcıların gerçekten çok seveceği renkler görüyoruz.

iPhone 18 Pro’nun muhtemel renkleri

Macworld’ün sızıntıya göre hazırladığı görsellere bakacak olursak Pro modellerin bu yılki yeni imza rengi koyu şarap kırmızısı tonunda “Koyu Kiraz” ismini alacak bir renk olacak. Bloomberg Editörü Mark Gurman da dahil daha önce birçok kaynak şirketin kırmızı benzeri bir renk üzerinde çalıştığını söylemişti. Bu yeni sızıntı da onu destekliyor.

Kaynağa göre Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri için toplamda 4 farklı renk seçeneği getirmeyi planlıyor. Bunlar açık mavi, koyu kiraz, koyu gri ve gümüş olarak gelecek. Ancak hepsinin geliştirilme aşamasında olduğu, iPhone 18 Pro’nun henüz seri üretime geçmemesinden dolayı Apple’ın değişiklikler yapabileceğinin de altı çizilmiş.

Bunlar dışında katlanabilir iPhone’un renkleri hakkında da bilgiler var. Buna göre şirket, iPhone Ultra ismiyle gelmesi beklenen cihazda çok fazla seçenek sunmayacak. Beyaz, gümüş ve iPhone 17 Pro’nun koyu mavisini andıran bir renk ile gelecekmiş.