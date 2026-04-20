Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 18 Pro'nun Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı: Yeni Renge Hayran Kalacaksınız!

iPhone 18 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı. Apple, bu yıl göze çok hoş görünen yeni bir renk tanıtacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, her sene olduğu gibi bu yıl da yeni amiral gemisi iPhone modellerini bizlerle buluşturmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde ise iPhone 18 serisiyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri hakkında büyük bir gelişme yaşandı.

Eylül ayında tanıtılacak iPhone 18 Pro’nun renkleri sızdırıldı. Macworld tarafından ortaya atılan iddiada Apple’ın tedarik zinciirnden elde edilen bilgiler yoluyla bu renklerin ortaya çıktığı ifade edildi. Sızıntıya baktığımızda kullanıcıların gerçekten çok seveceği renkler görüyoruz.

İçerikten Görseller

ia

iPhone 18 Pro’nun muhtemel renkleri

ia

Macworld’ün sızıntıya göre hazırladığı görsellere bakacak olursak Pro modellerin bu yılki yeni imza rengi koyu şarap kırmızısı tonunda “Koyu Kiraz” ismini alacak bir renk olacak. Bloomberg Editörü Mark Gurman da dahil daha önce birçok kaynak şirketin kırmızı benzeri bir renk üzerinde çalıştığını söylemişti. Bu yeni sızıntı da onu destekliyor.

Kaynağa göre Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri için toplamda 4 farklı renk seçeneği getirmeyi planlıyor. Bunlar açık mavi, koyu kiraz, koyu gri ve gümüş olarak gelecek. Ancak hepsinin geliştirilme aşamasında olduğu, iPhone 18 Pro’nun henüz seri üretime geçmemesinden dolayı Apple’ın değişiklikler yapabileceğinin de altı çizilmiş.

Bunlar dışında katlanabilir iPhone’un renkleri hakkında da bilgiler var. Buna göre şirket, iPhone Ultra ismiyle gelmesi beklenen cihazda çok fazla seçenek sunmayacak. Beyaz, gümüş ve iPhone 17 Pro’nun koyu mavisini andıran bir renk ile gelecekmiş.

iPhone 18

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Mobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

Akü Koysaydınız: HONOR, 11.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıtacak!

Akü Koysaydınız: HONOR, 11.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıtacak!

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sürücüler Dikkat: ''Kırmızı Yol'' Nedir, Ne Anlama Geliyor ve Ne İşe Yarıyor?

Sürücüler Dikkat: ''Kırmızı Yol'' Nedir, Ne Anlama Geliyor ve Ne İşe Yarıyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com