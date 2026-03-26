Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri "Kulaklığım Olmadan Asla!" Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

iPhone'lara 200 MP Ana Kamera Geliyor!

Yeni bir iddiaya göre Apple, iPhone'lar için 200 MP'lik ana kamera test etmeye başladı. Yakında 200 MP kameralı iPhone'lar görebiliriz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok satan telefonlarından olan iPhone modelleri, kameralarıyla da öne çıkmayı başarıyordu. Öyle ki her sene çıkan iPhone’ların dünyadaki en iyi kameralı telefonlar arasına girmeyi başardığını görüyorduk. Şu anda iPhone’larda 48 MP’lik ana kamera kullanılıyor.

Gelen yeni haberlere göre yakında bu değişebilir. Çin’den güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station tarafından ortaya atılan bilgilere göre Apple, yakında iPhone’ların ana kameralarında ciddi bir iyileştirme yapabilir.

200 MP’lik ana kamera iPhone’lara geliyor

Digital Chat Station’ın edindiği bilgilere göre Apple, yakın gelecekte çıkacak iPhone modellerine 200 MP’lik kamera sensörü eklemeyi düşünüyor. Söz konusu sensörün, özellikle de yakında piyasaya sürülecek OPPO Find X9 Ultra’da da kullanılacak büyük bir 1/1.12 inçlik ünite olduğu da belirtilmiş.

Sensörün yalnızca ana kamera için olduğunun, birden fazla lens üzerinde test edilmediğinin de altı çizilmiş. Apple’ın diğer kamera teknolojileriyle 200 MP’lik birleşmesi iPhone’ları kamera konusunda uçurabilir. Tabii ki kesinleşmiş hiçbir şey yok. Bu yüzden kesin olacak demek doğru değil. Bekleyip göreceğiz.

