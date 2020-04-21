Bir Geliştirici, iPhone 7'de Linux Çalıştırmayı Başardı

Bir geliştirici, iPhone'ların jailbreak aracı olan "checkra1n"i kullanarak bir iPhone 7'de Linux tabanlı postmarketOS'u çalıştırmayı başardı. Şu an için grafik kullanıcı arayüzüne sahip olmayan postmarketOS, iPhone'ların geleceği için büyük bir önem arz ediyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple tarafından üretilen iPhone'larda iOS harici bir işletim sistemi çalıştırmak, hackerlar'ın yakından ilgilendiği bir girişim. Şimdiyse sizlere, bir iPhone 7'nin nasıl Linux ile çalıştığını anlatacağız.

Akıllı telefon sektörü, uzunca bir süredir iOS ve Android işletim sistemleri hegemonyası altında. Ancak bazı yazılım şirketleri ve bağımsız geliştiriciler, iOS ve Android yerine alternatif işletim sistemleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunların başında ise Linux tabanlı alternatif işletim sistemleri geliyor. Şimdiyse bir geliştirici, bir iPhone 7'de Linux tabanlı bir işletim sistemi "postmarketOS"u çalıştırmayı başardı.

Geliştirici, sahip olduğu iPhone 7'de Linux tabanlı bir işletim sistemini çalıştırabilmek için, iPhone'ların jailbreak işlemlerinde sık sık kullanılan "checkra1n" aracını tercih etti. Bazı kodlama teknikleri ile gerekli düzenlemeleri yapan, ardından da bu düzenlemeleri iPhone'una aktaran geliştirici, telefonunu yeniden başlattığında Linux tabanlı postmarketOS'u kullanmaya başlamış.

postmarketOS ile çalışan iPhone 7, böyle görünüyor

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Linux tabanlı bir işletim sistemiyle çalışan iPhone 7'nin grafik tabanlı bir arayüzü yok. Yani eğer sizler de bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirip bir iPhone 7'yi postmarketOS üzerinden çalıştırırsanız, bu telefonu sadece kodlar üzerinden kullanabileceksiniz. Ancak bu durumun şu an için çok da önemli olmadığını söyleyebiliriz.

iPhone 7'de Linux tabanlı bir işletim sistemi çalıştırmayı başaran geliştirici, bu çalışmanın henüz bir proje olduğunu, nihai amacın bir iPhone'da kararlı bir Linux tabanlı işletim sistemi oluşturmak olduğunu ifade ediyor. Yani geliştiriciye göre iPhone 7'nin grafiksel arayüzünün olmaması şu an için önemli değil.