iOS 14 ve iPadOS 14'te XCode Kullanımı Mümkün Olabilir

Günümüzdeki akıllı telefonlarında, bilgisayarlarda yapılan birçok işlem gerçekleştirilebiliyor ancak Apple; iPhone ve iPad cihazları için işleri bir adım daha öteye götürmeyi planlıyor. Yeni bir iddiaya göre iOS 14 ve iPadOS 14'te XCode kullanımı mümkün olacak.

Akıllı telefonlarla birçok işlem kolaylıkla yapılabiliyor. Hatta artık bazı uygulamaları veya programları akıllı telefonlardan kullanmak çok daha kolay hâle gelmiş durumda ancak görünüşe göre Apple; iPhone ve iPad’leri için bu çıtayı bir adım daha yukarı taşıyacak.

Jon Prosser, resmi Twitter hesabından attığı bir tweette iOS 14 ve iPad OS 14’te XCode’un yer alacağını söyledi. Prosser, bunun etkilerinin 'büyük' olacağını ve yeniliğin, iPad’e gelecek olan Pro Uygulamalar için de kapıyı araladığını söyledi.

XCode kullanımı:

Prosser’ın aktardığı bu bilgi sonrası iOS geliştiricisi Steve Moser, “iOS 13’te gizli bir XCode Preview uygulaması bulunuyor” dedi ancak bu, Mac temelli sürümler için rehber uygulama olarak önizlemeleri cihazın ekranında göstermek adına kullanılıyordu. Bunun iOS 13’teki gibi önizleme uygulaması olabileceğini söyleyen farklı kişiler de çıkınca Prosser, “Burada gösterdiklerimden fazlasını biliyorum” dedi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, şu an için kullanıcılarının direkt olarak cihazlar üzerinden uygulama geliştirmesine resmi olarak izin vermiyor. Buna en yakın şey; bir iPad uygulaması olan ve Swift geliştirmeleriyle denemeleri gösteren Swift Playground uygulaması.

Şu an için uygulamaları test etmek ve uygulama ana hatlarını görselleştirebilmek, geliştirme sürecinde mümkün olsa da iOS ve iPadOS uygulamaları geliştirmek için bir Mac ya da MacBook’a sahip olmak gerekiyor. Tabii Apple, iPhone ya da iPad üzerinden uygulama geliştirilmesini mümkün kılarak Mac’e ihtiyaç duymadan daha çok insanın uygulama geliştirmesinin önünü açabilir. Bu sayede geliştirme alanına yönelmek için bir engel de ortadan kaldırılmış olur.

Apple’ın iOS 14 ve iPadOS 14 üzerinde gerçekten bu tarz planlarının olup olmadığını, şirketin ana işletim sistemlerindeki değişiklikleri tanıttığı WWDC 2020’de öğreneceğiz.