iPhone'da Bulunan, Birçoğunuzun Bilmediği Özellik

Bugün sizlere günlük kullanımda oldukça ihtiyacınız olduğunu düşündüğümüz, muhtemelen bilmediğiniz bir iOS özelliğinden söz edeceğiz.

Akıllı telefon kullanırken bir türlü neden çözüm üretilmediğini düşündüğünüz ufak sorunlarla karşılaşırsınız. Siz de uzun bir metinden bir kısmı seçip kopyalamaya çalışırken, o dokunmatik ekranın sağına soluna sürekli doğru yeri bulmak için dokunurken hatırlamışsınızdır kendinizi.

Aslında iPhone kullanıcıları için iPhone 6S'ten beri sahip oldukları mükemmel bir imkan var: TrackPad.

Yukarıda da hareketli olarak görebildiğiniz gibi metnin belli bir yerini seçmekte zorlanıyorsanız tek yapmanız gereken klavyede herhangi bir tuşa bir süre basılı tutmak. Bunun hemen sonrasında klavyenizdeki tuşlar bir anda kaybolacak ve tıpkı mouse gibi kontrol edebileceğiniz bir TrackPad'e dönüşecek.

3D Touch özelliği ile oldukça hassas bir kullanım sunan bu özelliği kullanırsanız, imleci istediğiniz yere oturtmaya çalışırken sinir krizleri geçirmemiş olursunuz.