2019 Model iPhone'larla 3D Touch Özelliğine Elveda

iPhone'un çok da fazla bilinmeyen ve ek masraf oluşturan teknolojisi 3D Touch, önümüzdeki yıldan itibaren tarihin tozlu raflarına karışacak.

Gelen son dedikodulara göre Apple, 2019 iPhone modellerinin hiçbirinde 3D Touch özelliğine yer vermeyecek. Zaten kısıtlı bir kitlenin varlığından haberdar olduğu, haberdar olan kitlenin dahi çok fazla kullanmadığı bu teknoloji yakında tarihe karışacak.

3D Touch Nedir?

İlk olarak iPhone 6S ile duyurularak iPhone'lar için standart haline gelen, buna karşın ilk başta lanse edildiği kadar devrimsel bir özellik olmadığı açığa çıkan 3D Touch'un özelliği, ekranın sizin ekrana dokunmanız ile bastırmanız arasındaki farkı algılaması. Bugünkü kapasitif ekranların neredeyse tamamında sadece basmayı algılayan bir teknoloji mevcut, şiddetini algılayan bir teknoloji bulunmuyor.

Apple neden bu teknolojiden vazgeçiyor?

Cevabı basit, maliyet. Bir takım oyunlarda ciddi bir kontrol mekanizması ve keyif kazandırsa da bu özelliğin müşteride gördüğü karşılık maliyetine yetmiyor. Daha önceki analizler, yeni OLED ekranlı telefonlarda olmasa da LCD ekranlı modelde özelliğin bulunacağını iddia etmişti. Ancak görünen o ki eski dosta veda etme zamanı gelmiş.