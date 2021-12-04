iPhone Fiyatlarının Yıllar İçindeki Artışı

İçinde bulunduğumuz dönemde her sektörde yaşanan sarsıntının teknolojiyi de bulmasıyla birlikte eski ve yeni binlerce ürüne markalar tarafından zam uygulandı. TL’nin hızlı bir şekilde değer kaybetmesi ve kurun sabit olmayışından dolayı internet sitelerinde satışı durduran birçok markaya eşlik etmek zorunda kalan Apple, geçtiğimiz hafta 48 saate yakın bir süre boyunca sitesindeki tüm ürünleri satışa kapattı ve Türkiye’deki müşterilerini yeni fiyatlarla karşıladı.
Dengesiz kura ek olarak üretimin de uluslararası olarak sekteye uğradığı bu dönemde son model bir amiral gemisi akıllı telefon edinmek için aylarca tüm maaşı biriktirmek ya da kredi çekmek gerekiyor. Türkiye ekonomisinin yaşadığı bu probleme bir de üretimin yavaşlaması eşlik edince geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone 12 ailesiyle en güncel model iPhone 13 bile karaborsada satılır oldu. Bu yazımızda ele alacağımız konu iPhone 7’den 13 Pro Max’e kadar olan tüm iPhone fiyatlarının yıllar içindeki fiyat artışı ve bu cihazları satın almak için çalışılması gereken gün sayısı olacak.
iPhone fiyatlarının yıllar içindeki artışı:
iPhone 7:
- Yıl: 2016
- Yurtdışı satış fiyatı: 649 dolar
- Türkiye satış fiyatı: 3.250 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 75
iPhone 7 Plus:
- Yıl: 2016
- Yurtdışı satış fiyatı: 769 dolar
- Türkiye satış fiyatı: 3.800 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 88
iPhone 8:
- Yıl: 2017
- Yurtdışı satış fiyatı: 699 dolar
- Türkiye satış fiyatı: 4.100 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 87
iPhone 8 Plus:
- Yıl: 2017
- Yurtdışı satış fiyatı: 699 dolar
- Türkiye satış fiyatı: 4.700 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 100
iPhone X:
- Yıl: 2017
- Yurtdışı satış fiyatı: 999 dolar
- Türkiye satış fiyatı: 6.099 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 130
iPhone XR:
- Yıl: 2018
- Yurtdışı satış fiyatı: 749 dolar
- Türkiye satış fiyatı: 7.399 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 140
iPhone XS:
- Yıl: 2018
- Yurtdışı satış fiyatı: 999 dolar
- Türkiye satış fiyatı: 9.899 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 187
iPhone XS Max:
- Yıl: 2018
- Yurtdışı satış fiyatı: 1.099 dolar
- Türkiye satış fiyatı: 10.799 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 204
iPhone 11:
- Yıl: 2019
- Yurtdışı satış fiyatı: 699 dolar
- Türkiye satış fiyatı:
- (2019): 7.299 TL
- (2021): 10.999 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 109
iPhone 11 Pro:
- Yıl: 2019
- Yurtdışı satış fiyatı: 999 dolar
- Türkiye satış fiyatı: 10.999 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 164
iPhone 11 Pro Max:
- Yıl: 2019
- Yurtdışı satış fiyatı: 1.099 dolar
- Türkiye satış fiyatı: 11.999 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 179
iPhone SE 2. Nesil:
- Yıl: 2020
- Yurtdışı satış fiyatı: 399 dolar
- Türkiye satış fiyatı:
- (2020): 5.299 TL
- (2021): 7.499 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 69
iPhone 12 mini:
- Yıl: 2020
- Yurtdışı satış fiyatı: 699 dolar
- Türkiye satış fiyatı:
- (2020): 9.999 TL
- (2021): 12.999 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 130
iPhone 12:
- Yıl: 2020
- Yurtdışı satış fiyatı: 799 dolar
- Türkiye satış fiyatı:
- (2020): 10.999 TL
- (2021): 13.999 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 143
iPhone 12 Pro:
- Yıl: 2020
- Yurtdışı satış fiyatı: 999 dolar
- Türkiye satış fiyatı: 14.999 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 195
iPhone 12 Pro Max:
- Yıl: 2020
- Yurtdışı satış fiyatı: 1.099 dolar
- Türkiye satış fiyatı: 16.999 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 220
iPhone 13 mini:
- Yıl: 2021
- Yurtdışı satış fiyatı: 699 dolar
- Türkiye satış fiyatı:
- (2021’in ilk yarısı): 10.999 TL
- (2021’in ikinci yarısı:): 13.999 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 117
iPhone 13:
- Yıl: 2021
- Yurtdışı satış fiyatı: 799 dolar
- Türkiye satış fiyatı:
- (2021’in ilk yarısı): 11.999 TL
- (2021’in ikinci yarısı): 14.999 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 128
iPhone 13 Pro:
- Yıl: 2021
- Yurtdışı satış fiyatı: 999 dolar
- Türkiye satış fiyatı:
- (2021’in ilk yarısı): 15.999 TL
- (2021’in ikinci yarısı): 19.999 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 170
iPhone 13 Pro Max:
- Yıl: 2021
- Yurtdışı satış fiyatı: 1.099 dolar
- Türkiye satış fiyatı:
- (2021’in ilk yarısı): 17.999 TL
- (2021’in ikinci yarısı): 22.999 TL
- Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 191
- Listede yer alan modellerin fiyatları belirtilirken baz donanımları ele alınmıştır.
Fiyatlar neden yükseliyor?
Fiyatların neden bu seviyeye ulaştığının cevabı aslında çok açık. İşin özüne indiğimizde Apple, iPhone modellerinin tüm dünyada aynı fiyat etiketinden satışa sunuyor. Fabrikadan çıktıktan sonra kullanıcıyla buluşması için ülkelerin gümrüklerine ulaşan modeller, ülkenin vergilendirme sistemiyle baharatlandıktan sonra perakende satış yapan teknoloji mağazalarında fırınlanıyor ve günün sonunda bol tuzlu şekilde 5-6 yıl öncesinin otomobil fiyatlarına denk seviyeden satışa sunuluyor.
Bu yazımızda konumuz iPhone fiyatlarının yıllar içindeki fiyat artışı ve yurtdışı fiyatlarına oranıydı. Bahsi geçen model fiyatları önümüzdeki dönemlerde kurdaki hareketliliğe göre değişiklik gösterebileceğini unutmamakta fayda var.