iPhone Fiyatlarının Yıllar İçindeki Artışı

Akıllı telefon dünyasının en popüler model ailelerinden biri olan iPhone, geçtiğimiz döneme damgasını vurdu. TL’nin yaşadığı ani değer kaybına karşın fiyat güncellemesi yapmak zorunda kalan Apple, neredeyse 48 saat boyunca sitesindeki tüm ürünlerin satışını durdurdu. Bu hamlenin ardından satışta olan tüm Apple ürünleriyle birlikte iPhone modelleri de can yakıcı oranda zamlandı. Bu yazımızda iPhone modellerinin yıllar içinde yaşadığı fiyat değişimine hep birlikte göz atacağız.

İçinde bulunduğumuz dönemde her sektörde yaşanan sarsıntının teknolojiyi de bulmasıyla birlikte eski ve yeni binlerce ürüne markalar tarafından zam uygulandı. TL’nin hızlı bir şekilde değer kaybetmesi ve kurun sabit olmayışından dolayı internet sitelerinde satışı durduran birçok markaya eşlik etmek zorunda kalan Apple, geçtiğimiz hafta 48 saate yakın bir süre boyunca sitesindeki tüm ürünleri satışa kapattı ve Türkiye’deki müşterilerini yeni fiyatlarla karşıladı.

Dengesiz kura ek olarak üretimin de uluslararası olarak sekteye uğradığı bu dönemde son model bir amiral gemisi akıllı telefon edinmek için aylarca tüm maaşı biriktirmek ya da kredi çekmek gerekiyor. Türkiye ekonomisinin yaşadığı bu probleme bir de üretimin yavaşlaması eşlik edince geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone 12 ailesiyle en güncel model iPhone 13 bile karaborsada satılır oldu. Bu yazımızda ele alacağımız konu iPhone 7’den 13 Pro Max’e kadar olan tüm iPhone fiyatlarının yıllar içindeki fiyat artışı ve bu cihazları satın almak için çalışılması gereken gün sayısı olacak.

iPhone fiyatlarının yıllar içindeki artışı:

iPhone 7:

Yıl: 2016

2016 Yurtdışı satış fiyatı: 649 dolar

649 dolar Türkiye satış fiyatı: 3.250 TL

3.250 TL Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 75

iPhone 7 Plus:

Yıl: 2016

2016 Yurtdışı satış fiyatı: 769 dolar

769 dolar Türkiye satış fiyatı: 3.800 TL

3.800 TL Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 88

iPhone 8:

Yıl: 2017

2017 Yurtdışı satış fiyatı: 699 dolar

699 dolar Türkiye satış fiyatı: 4.100 TL

4.100 TL Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 87

iPhone 8 Plus:

Yıl: 2017

2017 Yurtdışı satış fiyatı: 699 dolar

699 dolar Türkiye satış fiyatı: 4.700 TL

4.700 TL Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 100

iPhone X:

Yıl: 2017

2017 Yurtdışı satış fiyatı: 999 dolar

999 dolar Türkiye satış fiyatı: 6.099 TL

6.099 TL Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 130

iPhone XR:

Yıl: 2018

2018 Yurtdışı satış fiyatı : 749 dolar

: 749 dolar Türkiye satış fiyatı: 7.399 TL

7.399 TL Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 140

iPhone XS:

Yıl: 2018

2018 Yurtdışı satış fiyatı: 999 dolar

999 dolar Türkiye satış fiyatı: 9.899 TL

9.899 TL Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 187

iPhone XS Max:

Yıl: 2018

2018 Yurtdışı satış fiyatı: 1.099 dolar

1.099 dolar Türkiye satış fiyatı: 10.799 TL

10.799 TL Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 204

iPhone 11:

Yıl: 2019

2019 Yurtdışı satış fiyatı: 699 dolar

699 dolar Türkiye satış fiyatı: (2019): 7.299 TL (2021): 10.999 TL

Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 109

iPhone 11 Pro:

Yıl: 2019

2019 Yurtdışı satış fiyatı: 999 dolar

999 dolar Türkiye satış fiyatı: 10.999 TL

10.999 TL Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 164

iPhone 11 Pro Max:

Yıl: 2019

2019 Yurtdışı satış fiyatı: 1.099 dolar

1.099 dolar Türkiye satış fiyatı: 11.999 TL

11.999 TL Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 179

iPhone SE 2. Nesil:

Yıl: 2020

2020 Yurtdışı satış fiyatı: 399 dolar

399 dolar Türkiye satış fiyatı: (2020): 5.299 TL (2021): 7.499 TL

Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 69

iPhone 12 mini:

Yıl: 2020

2020 Yurtdışı satış fiyatı: 699 dolar

699 dolar Türkiye satış fiyatı: (2020): 9.999 TL (2021): 12.999 TL

Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 130

iPhone 12:

Yıl: 2020

2020 Yurtdışı satış fiyatı: 799 dolar

799 dolar Türkiye satış fiyatı: (2020): 10.999 TL (2021): 13.999 TL

Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 143

iPhone 12 Pro:

Yıl: 2020

2020 Yurtdışı satış fiyatı: 999 dolar

999 dolar Türkiye satış fiyatı: 14.999 TL

14.999 TL Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 195

iPhone 12 Pro Max:

Yıl: 2020

2020 Yurtdışı satış fiyatı: 1.099 dolar

1.099 dolar Türkiye satış fiyatı: 16.999 TL

16.999 TL Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 220

iPhone 13 mini:

Yıl: 2021

2021 Yurtdışı satış fiyatı: 699 dolar

699 dolar Türkiye satış fiyatı: (2021’in ilk yarısı): 10.999 TL (2021’in ikinci yarısı:): 13.999 TL

Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 117

iPhone 13:

Yıl: 2021

2021 Yurtdışı satış fiyatı: 799 dolar

799 dolar Türkiye satış fiyatı: (2021’in ilk yarısı): 11.999 TL (2021’in ikinci yarısı): 14.999 TL

Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 128

iPhone 13 Pro:

Yıl: 2021

2021 Yurtdışı satış fiyatı: 999 dolar

999 dolar Türkiye satış fiyatı: (2021’in ilk yarısı): 15.999 TL (2021’in ikinci yarısı): 19.999 TL

Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 170

iPhone 13 Pro Max:

Yıl: 2021

2021 Yurtdışı satış fiyatı: 1.099 dolar

1.099 dolar Türkiye satış fiyatı: (2021’in ilk yarısı): 17.999 TL (2021’in ikinci yarısı): 22.999 TL

Satın almak için çalışılması gereken gün sayısı: 191

- Listede yer alan modellerin fiyatları belirtilirken baz donanımları ele alınmıştır.

Fiyatlar neden yükseliyor?

Fiyatların neden bu seviyeye ulaştığının cevabı aslında çok açık. İşin özüne indiğimizde Apple, iPhone modellerinin tüm dünyada aynı fiyat etiketinden satışa sunuyor. Fabrikadan çıktıktan sonra kullanıcıyla buluşması için ülkelerin gümrüklerine ulaşan modeller, ülkenin vergilendirme sistemiyle baharatlandıktan sonra perakende satış yapan teknoloji mağazalarında fırınlanıyor ve günün sonunda bol tuzlu şekilde 5-6 yıl öncesinin otomobil fiyatlarına denk seviyeden satışa sunuluyor.

Bu yazımızda konumuz iPhone fiyatlarının yıllar içindeki fiyat artışı ve yurtdışı fiyatlarına oranıydı. Bahsi geçen model fiyatları önümüzdeki dönemlerde kurdaki hareketliliğe göre değişiklik gösterebileceğini unutmamakta fayda var.