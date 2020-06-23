iOS 14’ün Widget Özelliği Nasıl Kullanılır?

Kullanıcılar tarafından iOS 14 ile birlikte gelecek en büyük güncellemelerden biri şüphesiz yeni Widget deneyimi olacak. Aslında uzun yıllardır Android kullanıcılarının sahip olduğu bu özellik, iOS'a özel bir şekilde yeni sürümde karşımıza çıkacak. Bu yazımızda sizler için iOS 14 ile birlikte gelecek ana ekran Widget’larını nasıl kullanabileceğinizi anlattık.

Apple, iOS 14 ile işlevselliği arttırmak için kullanıcının arzusuna göre farklı boyut ve şekil alabilecek yeni Widget'ları ana ekrana taşıyor. iOS 14, ana ekran Widget’ları ile kullanıcı arayüzüne yepyeni bir görünüm geliyor.

Apple’ın iOS 14 ile gelecek Widget özelliği aslında yeni bir fikir değil. Android dünyasında uzun yıllardır var olan bu özellik, iOS için Apple tarafından yorumlandı. Biz Widget'a geçiyoruz, ancak dilerseniz iOS 14 ile ilk defa gördüğümüz özelliklerin tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Akıllı Yığınlar, gün boyunca en alakalı bilgileri göstermek için farklı Widget'lar arasında otomatik olarak dolaşan temiz bir Widget seçeneğidir. Akıllı Yığın özelliğinde bulunan farklı seçenekler arasında istediğiniz zaman manuel olarak da hızlıca kaydırma yapabilirsiniz.

iOS 14 Widget özelliği nasıl kullanılır?

Adım #1: Ana ekran düzenleme kısmı aktif olana kadar, ana ekranınızda bulunan ikonlardan birine basılı tutun.

Ana ekran düzenleme kısmı aktif olana kadar, ana ekranınızda bulunan ikonlardan birine basılı tutun. Adım #2: Sol üst köşedeki artı simgesine basın.



Sol üst köşedeki artı simgesine basın. Adım #3: Artık mevcut Widget’ları görebilirsiniz.

Artık mevcut Widget’ları görebilirsiniz. Adım #4: Ana ekranınızda görmek istediğiniz Widget’ları dilediğiniz gibi sürükleyebilirsiniz.



Ana ekranınızda görmek istediğiniz Widget’ları dilediğiniz gibi sürükleyebilirsiniz. Adım #5: Tasarımı istediğiniz gibi ayarladıktan sonra kayıtlı kalması için bitti butonuna tıklayarak işlemi sonlandırabilirsiniz.



iOS 14 ile gelecek diğer özellikler:

iOS 14 birçok hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler ile birlikte geliyor. iMessage, aramalar ve haritalar gibi birçok uygulamanın da güncellendiği iOS 14 ile birlikte Android tarzı kişiselleştirilebilir Widget’lar dışında daha çok şey göreceğiz.

Örneğin iOS 14 ile birlikte bundan sonra üçüncü taraf uygulamaları da dahil tüm gelen çağrılar kompakt ve şık bir tasarım ile bütün ekranı kaplayacak. Peki bizi başka neler bekliyor? Bu yazımızda da sizler için kısaca özet geçmeden önce iOS 14 ile iPhone’lara gelecek 14 yeni özelliği detayları ile paylaştığımız içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz.

App Library:

İOS 14 ile Apple, uygulamaları temalara ve kategorilere göre (oyunlar, mesajlar, araçlar, sosyal ağlar vb.) otomatik olarak gruplandıracak. Opsiyonel olacak bu yeni seçeneğe Apple Uygulama Kitaplığı adını verdi. Apple, özellikle çok fazla uygulamayı aktif kullanan kullanıcıları için App Library’i iOS 14 ile birlikte kullanıma sunacak.

Daha gizli bir Siri:

iOS 13 ve önceki sürümlerde Siri, çağırdığınızda tam ekran görünür ve hemen tüm ekranı kaplar. iOS 14 ile Siri çok daha kullanışlı hale getiriliyor. Şimdi Siri ile iletişim kurduğunuzda, ekranın altında arayüzün üzerinde gizli bir Siri logosu görünecektir. Ekranı kaplayacak ve siz Siri ile iletişim halinde olsanız bile aynı zamanda ekranı aktif olarak kullanabileceksiniz.

Picture in Picture:

iOS 14 ile birlikte kullanıcılar başka bir uygulama kullanırken video izleyebilecek. Video penceresi daha sonra arayüzün üzerinde süzülecektir. Kısacası, Instagram’da gezinirken Netflix veya YouTube'dan video izleyebileceksiniz.

Yeni hava durumu uygulaması:

iOS 14 ile birlikte gelecek yeni hava durumu uygulaması ile kullanıcılar çok daha stabil bir uygulamaya erişmiş olacaklar. Yeni hava durumu uygulaması gerçek zamanlı yağış ve şiddetli hava durumu özelliği ile birlikte geliyor. Uygulamanın Widget’ı ile kullanıcılar ana ekranlarından çok daha detaylı bilgiye ulaşabilecekler.

Mesajlar uygulamasındaki yenilikler:

Apple’ın ileti mesajları, Google'ın resmi mesajlaşma uygulamasından ve WhatsApp veya Facebook Messenger gibi bazı rakip mesajlaşma hizmetlerinin sunduklarından çok uzaktaydı. iOS 14 ile birlikte iMessage, içeriği ve dosyaları zengin ve net bir sunumla paylaşmayı ve aynı zamanda uçtan uca şifrelemeyle sohbet etmeyi mümkün kılıyor.

Apple, rekabette WhatsApp gibi rakiplerini yakalamaya kararlı görünüyor. iOS 14 ile birlikte Apple, iMessage uygulamasında gönderdiğiniz mesajların gönderilmesini iptal etmeyi mümkün kılıyor.

Grup konuşmalarında, bildirimleri sessize alsalar bile @ ve ardından ileti almasını istediğiniz kişilerin adlarını yazarak katılımcılara mesaj göndermek mümkün oluyor. Grup sohbetlerinde, birisi yazmaya başlar başlamaz, "XXX bir mesaj yazıyor" metni iOS 14 güncellemesi ile artık adıyla birlikte görüntülenebilecek.

Aynı zamanda iOS 14 ile birlikte mesajlar uygulamasında en önemli görüşmelerden 9’u başa sabitlenebilecek. Gruplar oluşturabilecek ve satır içi yanıtlar ile artık bir grup görüşmesindeki bir mesaj doğrudan yanıtlayabilecek. iOS 14 ile birlikte yeni memoji stilleri de kullanıcılara sunulacak.

iOS 14, iPhone'un internet olmadan bile tercüme etmesine izin verecek:

Safari ve Siri, iOS 14 ile birlikte yeni çeviri özelliklerine kavuşuyor. Üçüncü taraf sitelerden veya hizmetlerden geçmeden Safari'deki sayfaları otomatik olarak çevirmek mümkün hale gelecek.

iOS 14 ile iPhone, araba anahtarları olarak kullanılabilecek:

Apple, CarPlay sistemiyle uyumlu araba anahtarını doğrudan iPhone'a koymaya karar verdi. Araca yaklaştığınızda, iPhone ile Touch ID veya Face ID ile doğrulama yöntemi ile aracınızı kullanabileceksiniz. Bu yeni sistemden yararlanan ilk otomobil, 2021'de piyasaya sürülecek olan BMW 5 serisi olacak.

Haritalar uygulamasında yenilikler:

iOS 14 ile birlikte haritalar uygulaması daha çevre dostu olacak ve stabil çalışacak. Yerleşik haritalar uygulamasına bisikletle yol tarifleri özelliği eklenecek. Ayrıca seyahatinizi planlarken haritalar uygulamasında, yükseklik, kalabalık sokaklar, merdivenler ve dik geçitleri de iOS 14 ile birlikte gelecek güncellemeyle görebilirsiniz.

iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri:

iPhone SE 2016

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2020

Önümüzdeki aylarda Widget yayınlayan üçüncü taraf geliştiriciler, bu büyük güncellemeyi daha da kullanışlı hale getirecek. iOS 14 şu anda yalnızca bir geliştirici beta sürümü olarak kullanılabilmektedir.

Temmuz ayında herkese açık bir beta yayınlanacak. Performans sorunları, hatalar ve daha fazlası üzerinde çalışılırken erken beta yazılımını birincil bir cihazda çalıştırmanın iyi bir fikir olmadığını unutmayın. Gelişmeler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz, takipte kalın.