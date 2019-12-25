iPhone veya iPad’de ‘Çoklu Görev’ Özelliği Nasıl Kullanılır?

iOS 13 ile birlikte Apple, ekranda aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırmayı oldukça kolay bir hâle getirdi. Bu sayede kullanıcılar, tek ekranda aynı anda birden fazla işlemi rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Gelin, nasıl yapıldığına biraz daha yakından bakalım.

Çoklu iş düzeni, akıllı telefonların en çok ihtiyaç duyulan özelliklerinden biridir. Günümüzde ekran boyutlarının ve çözünürlüklerin giderek artması da birden fazla işlemi aynı anda gerçekleştirmeyi daha mümkün kılıyor. Bölünmüş ekran modu sayesinde işlerinizi daha verimli bir şekilde yapabilirsiniz çünkü tek ekranda aynı anda birden fazla işlem yapabilirsiniz.

iOS 13 ile birlikte Apple, ekranda aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırmayı ve bu uygulamalar arasında geçiş yapmayı daha kolay bir hâle getirdi. Biz de bu yazımızda sizlere iPhone veya iPad ekranınızda bölünmüş ekran modunu nasıl kullanabileceğinizi aktaracağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan nasıl yapıldığına geçelim.

iPhone veya iPad’de Dock’u aktifleştirmek:

İlk olarak iPhone veya iPad’inizde Ayarlar > Ana Ekran ve Dock > Çoklu Görev sekmesine gelin. Ardından şu özellikleri aktif hâle getirin:

Birden Fazla Uygulamaya İzin Ver: Slide Over'ı veya Split View'u kullanmak istemiyorsanız kapatın.

Resim İçinde Resim: Resim İçinde Resim özelliğini kullanmak istemiyorsanız kapatın.

Hareketler: Uygulama değiştiriciyi görmek, Ana ekrana dönmek ve daha fazla işlem yapmak için Çoklu Görev hareketlerini kullanmak istemiyorsanız kapatın.

Split View ile aynı anda iki uygulama açmak:

Bir uygulamayı açın. Dock'u açmak için ekranın en altından yukarıya kaydırın. Dock'ta, açmak istediğiniz ikinci uygulamayı basılı tutun ve ekranın soluna veya sağına doğru dock'ın dışına sürükleyin.

Split View'u ayarlama:

Ekranda uygulamalara eşit yer ayırmak için uygulama bölücüsünü ekranın ortasına sürükleyin.

Split View'u Slide Over'a dönüştürmek için uygulamanın en üstünden aşağıya kaydırın.

Split View'u kapatmak için uygulama bölücüsünü, kapatmak istediğiniz uygulamanın üzerine doğru sürükleyin.

Slide Over ile uygulama açmak:

Slider Over sayesinde açık herhangi bir uygulamanın önüne veya Split View’da açık iki uygulamanın üzerine başka bir uygulamayı kaydırabilirsiniz.

Bir uygulamayı açın. Dock'u açmak için ekranın en altından yukarıya kaydırın. Dock'u açın, açmak istediğiniz ikinci uygulamayı basılı tutun ve ekrana sürükleyin.

Ayrıca Split View'da iki uygulama açıksa ve Slide Over'da üçüncü bir uygulamayı açmak istiyorsanız; ekranın en altından yukarıya kaydırarak Dock'u açmanız, ardından uygulamayı uygulama bölücüsünün üst kısmına sürüklemeniz gerekiyor.

iOS kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak çoklu görev kullanımı bu şekilde. Bu ve bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak ve gelecek içeriklerden haberdar olmak için bizi takipte kalabilirsiniz.