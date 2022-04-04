"iPhone Kiralama Ücreti Ortaya Çıktı" Haberleri Yanlış!

Bugün itibarıyla bazı haber sitelerinde Apple'ın geçtiğimiz hafta ilk bilgileri ortaya çıkan yeni 'iPhone kiralama hizmeti' hakkında 'fiyatlar ortaya çıktı' haberleri yer aldı ancak ne yazık ki bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Söz konusu fiyatlar, yalnızca bir teknoloji editörünün tahminlerinden ibaret.

Geçtiğimiz hafta Apple, özellikle de ülkemizdeki Apple hayranlarını fazlasıyla sevindiren yeni bir haberle gündeme gelmişti. Bu habere göre Apple, iPhone telefonlarını belli bir aylık ücret karşılığında kullanıcılarına ‘kiralayacaktı’. Özellikle ülkemizdeki iPhone fiyatları nedeniyle fazlasıyla ilgi gören bu müjdeli haberde söz konusu hizmetin aylık fiyatlarının ne olacağıysa yer almıyordu.

Bugünse Türk basınında iPhone abonelik hizmetinin aylık ücretlerinin ‘ortaya çıktığına’ dair haberler paylaşılmaya başlandı. Fakat işin aslı böyle değildi. Bloomberg’den Mark Gurman’ın temelde Apple'ın neden bir iPhone kiralama hizmeti başlatacağını açıklamaya yönelik yazısına dayandırılan haberlerde paylaşılan iPhone abonelik fiyatları, aslında Gurman’ın söz konusu hizmet ile ilgili tahminlerinden ibaretti. Gurman, yazısında belirttiği fiyatları 'örnek' olarak kullandığını ifade etse de yanlış anlaşılmanın önüne geçilemedi.

Bloomberg'deki teknoloji editörünün yazısı yanlış anlaşıldı

Mark Gurman, paylaştığı dosya haberinde Apple’ın neden böylesine bir fikirle çıkageldiğini açıklamaya çalışıyordu. Apple’ın bu uygulamaya geçmesinin ardındaki düşünceyi açıklayan Gurman, şirketin bu sistemden ne kadar kazanabileceğini göstermek için de TAHMİNİ fiyatlar belirlemişti. O TAHMİNİ fiyatlar şu şekildeydi:

iPhone 13 – 35 dolar/ay

iPhone 13 Pro – 45 dolar/ay

iPhone 13 Pro Max – 50 dolar/ay

Mark Gurman, bu fiyatları sunmadan önceyse şu şekilde, olayın yanlış anlaşılmasını ve bunların tamamen kendi tahmini olduğunu belirten açıklamaya çalışmıştı:

“iPhone 13, Pro ve Pro Max için başlangıç fiyatlarını (799$, 999$ ve 1.099$) kullanacağım ve ÖRNEK OLARAK aylık 35$, 45$ ve 50$’lık fiyat noktaları seçeceğim (Eski iPhone Yükseltme Programı'nın fiyatını birkaç dolar düşürdüğü için bu seviyeleri seçtim)"

Gurman, bu tahminleriyle Apple’ın iPhone’u doğrudan satmak yerine abonelikle satmasının yıllık kazancını daha fazla artıracağını gösteriyordu.

iPhone 13 – 799 dolar yerine 1.260 dolar kazanç

iPhone 13 Pro – 999 dolar yerine 1.620 dolar kazanç

iPhone 13 Pro Max – 1.099 dolar yerine 1.800 dolar kazanç

Dolayısıyla medyaya yansıyan ‘iPhone abonelik sisteminin fiyatları ortaya çıktı’ gibi başlık taşıyan haberler gerçeği yansıtmıyor. Olay, ne yazık ki bir yanlış anlamadan veya ana kaynağa göz atılmamasından kaynaklanıyor.