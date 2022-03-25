Teknoloji devi Apple'ın, içinde iPhone gibi cihazların da yer alacağı bir 'abonelik' sistemini hayata geçirmeyi planladığı ortaya çıktı. Gelen haberlerde bu sistemin 2022 yılının sonu veya 2023'ün başında piyasaya sürülmesinin planlandığı aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apple; iPhone, iPad ve daha birçok ürününü her yıl milyonlarca insana satıyor. Bu da yıllık milyarlarca dolar kâr elde etmeyi başaran Apple’ın dünyanın en değerli şirketleri arasında en üst sıralarda yer almasını sağlıyor.

Şimdi ise gelen haberler, teknoloji devinin önümüzdeki yıllar için oldukça ilginç planlarının olduğunu ortaya koydu. Bloomberg’ün bildirdiğine göre geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen bir etkinlikle yeni iPhone SE ve yeni iPad Air gibi cihazlarını tanıtan şirket, önümüzdeki yıllarda yeni bir donanım abonelik sistemini hayata geçirmeyi planlıyor.

Aylık ücretle iPhone almayı sağlayan yeni bir abonelik sistemi planlanıyor

Mark Gurman tarafından paylaşılan haberde Apple’ın, gelecek yıl kullanılmaya başlayacağı tahmin edilen ve iPhone, iPad gibi cihazları da kapsayacak olan bir abonelik sistemini piyasaya sürmeyi düşündüğü aktarıldı. Yani bu da cihazların aylık ödemelerle birlikte satın alınabileceği anlamına geliyor.

Daha da açıklayacak olursak tüketiciler 12-24 ay gibi seçeneklerle sadece telefon almış olmayacak; bunun yerine tek bir aylık bir ücret ödeyerek farklı hizmetlerin de bulunduğu abonelik sistemiyle hizmete dahil olanları satın alabilecek. Aslında Apple'ın taksitle iPhone alınmasını sağlayan bir sistemi var ancak burada tüm hizmetler için ayrı taksit seçenekleri ile ayrı ödemeler yapılıyor.

Bu yeni kararın, son yıllarda dev şirketin; Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade gibi birçok konuda ‘abonelik’ sistemine geçme hareketinin bir parçası olduğunu söylemek mümkün. Donanım cephesinde şirket daha önce de 2019'da bu tarz bir adım atmış, uzatılmış garanti sunan AppleCare için benzer bir aylık ödeme sistemini kullanıma sunmuştu.

Bloomberg’e göre şirketin hakkında henüz oldukça az detay bulunan yeni planı, şu an belli olmayan aylık bir ücretin ödenmesiyle insanlara sunulacak. Ayrıca bu yeni donanım abonelik sistemi ile kullanıcılar cihazları için çeşitli yükseltme planlarına da sahip olacak. Aboneliklerin diğer hizmetlerde olduğu gibi Apple ID hesaplarına bağlı olabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Bunlar da şirketin taksitli ödeme sistemini, aradaki aracıları kaldırarak, diğer hizmetlerle birlikte kullanılabilmesini sağlamayı planladığını gösteriyor. Ayrıca Apple'ın bu türden bir donanım abonelik sistemini Mac, iPad gibi cihazlar için de genişletebileceği düşünülüyor.

Türkiye’ye gelir mi?

Kısacası 2022 sonuna doğru veya 2023 başı piyasaya sürülme ihtimalinin bulunduğu söylenen bu yeni sistem, şirket için büyük strateji değişikliklerine yol açarak hem insanlar hem de Apple için kârlı bir girişime dönüşebilir. Apple milyarlarca dolar fazladan kâr ederken, birçok insan da yeni cihazlara yüksek paralar harcamak zorunda kalmayabilir.

Peki, bu sistem Türkiye’ye gelir mi? Açıkçası, Apple’ın tüketicilere sunduğu birçok abonelik sisteminin Türkiye’de olmadığı (Apple TV+, Apple Fitness+, Apple News) düşünüldüğünde bu yeni sistemin ülkemize gelmesinin, en azından bir süre, oldukça zor olduğunu söylemek mümkün. Ancak; böyle bir şey gerçekleşirse ülkemizde oldukça pahalı olan, insanların binlerce lira ödediği cihazlara ulaşımın kolaylaşabileceğini belirtmemiz de yanlış olmaz.