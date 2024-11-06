iOS 18.2 kodlarında yapılan incelemeler, "BatteryIntelligence" isimli bir özelliğin varlığını ortaya koydu. Bu özellik, iPhone'ların şarjın tamamlanmasına ne kadar süre kaldığını gösterecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iOS 18.2 ile ilgili çalışmaları devam ederken, bağımsız geliştiriciler de boş durmuyorlar. Bu bağlamda; iOS 18.2'nin kodlarında yapılan incelemeler, bugüne dek bahsedilmemiş bir özelliğin varlığını gözler önüne serdi.

iOS 18.2 kodlarında tespit edilen "BatteryIntelligence" isimli özellik, iPhone sahiplerinin kullanım deneyimlerini büyük ölçüde etkileyecek. Çünkü bu özellik, bir iPhone'un şarj sürecinin ne zaman tamamlanacağını göstermeye başlayacak.

iOS 18.2 kodlarında bulunsa da hemen yayımlanmayabilir

Bazı Android telefonlarda zaten bulunan özellik, pek çok kişi tarafından seviliyor. Çünkü bu özellik sayesinde şarjın tamamlanmasına ne kadar süre kaldığı kolayca anlaşılabiliyor. İşte iPhone'lar da yakında bu özelliğe sahip olacaklar gibi görünüyor.

iOS 18.2'de tespit edilen diğer özellikler için:

Ancak burada önemli bir sorun var. BatteryIntelligence özelliği iOS 18.2 kodlarında tespit edilmiş olsa da henüz geliştirme aşamasında. Hâl böyle olunca özellik, iOS 18.2 ile yayımlanmayabilir.