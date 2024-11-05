Apple, iOS 18.2 Beta 2'yi kullanıma sundu ve iPhone'lara gelecek olan bir dizi yeni özellik de gün yüzüne çıktı.

Apple bugün yaklaşan iOS 18.2 ve iPadOS 18.2 güncellemelerinin ikinci betalarını geliştiricilere sundu ve yeni iOS güncellemeleriyle Apple Intelligence özelliklerinin yanı sıra bir dizi yeni özellik de geliştirilmeye devam ediliyor.

Find My

Find My, kaybettiğiniz bir şeyi bulmanıza yardımcı olabilecek yeni bir "havayolu veya güvenilir kişi" ile 'Eşya Konumunu Paylaşma' seçeneğine sahip. Eşya Konumunu Paylaş seçeneğinin seçilmesi, bir kişinin bağlantıyı açtığında kayıp eşyanın konumunu görmesini sağlayan bir bağlantı oluşturacak.

Bağlantı Apple olmayan bir cihazda da açılabilecek, bu nedenle birine eşyanızın konumunu sağlamak için iPhone veya Mac gerekmeyecek. Bağlantılar bir hafta sonra veya kayıp eşyanıza tekrar ulaştığınızda sona erecek.

Siri ChatGPT limiti

Siri için Apple Intelligence'ın ChatGPT bölümü artık ücretsiz kullanıcılar için geçerli olan ChatGPT sınırlarını gösterirken, ücretli ChatGPT Plus planına yükseltme seçeneği de sunuyor.

ChatGPT entegrasyonu ile kullanıcılar ChatGPT'ye ücretsiz erişebilecekler ancak yalnızca en son ChatGPT-4o motorunu kullanan az sayıda yanıta ve oluşturulabilecek az sayıda DALL-E 3 görüntüsüne sahip olacaklar.

Pil ömrü ve telefon sıcaklığı

Apple, iOS 18.2 beta 2 güncelleme notlarında pil ömrünü ve telefon sıcaklığını iyileştirdiğini söylüyor.

Ayarlardaki uygulama simgeleri

Koyu mod kullanılırken Ayarlar uygulamasındaki simgeler, beyaz vurgularla düz bir renk olan simgeler yerine siyah bir arka plan üzerinde daha koyu bir görünüme sahip olacak.

Kamera Denetimi

iPhone 16 kullanıcıları için artık otomatik pozlama ve otomatik odak ayarlarınızı hafif bir basışla kilitleme seçeneği var. AE/AF Kilidi geçişi Ayarlar > Kamera > Kamera Denetimi bölümüne gidilerek açılabilecek.

Kamera Denetimi'nin çift tıklama hızını ayarlamak için de artık bir seçenek var. Seçenekler arasında Varsayılan, Yavaş ve Daha Yavaş yer alacak.

Kişisel erişim noktası ile iPhone yansıtma

iOS 18.2, iPhone'unuzun kişisel erişim noktası bağlantısı Mac'inizle paylaşılırken iPhone Yansıtma özelliğini kullanmanıza olanak tanıyacak.

Daha önceden Mac'inizin Kişisel Erişim Noktası üzerinden bağlı olması, iPhone Yansıtma özelliğini kullanmanıza izin vermiyordu.

Fitness kısayol tuşları

Fitness Ayarlarını Aç ve Oturum Geçmişini Aç gibi Kısayol oluştururken kullanabileceğiniz yeni Fitness uygulaması kısayol tuşları geliyor.

Peki siz iOS 18.2 ile gelecek özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.