iPhone'larda Silinen Mesajların "Tamamen" Silinmediği Ortaya Çıktı

FBI’ın bir dava kapsamında ortaya çıkardığı yöntem, iPhone kullanıcılarında soru işareti oluşturdu. Silinen Signal mesajlarının, cihazdaki bildirim sistemi üzerinden geri getirilebildiği ortaya çıktı. Olay, hem Apple hem de Signal tarafında ciddi gizlilik tartışmalarını beraberinde getirdi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

ABD’de görülen bir dava sırasında ortaya çıkan detaylar, dijital gizlilik konusunu yeniden gündeme taşıdı. FBI, bir şüpheliye ait iPhone’da Signal uygulaması silinmiş olmasına rağmen bazı mesaj içeriklerine ulaşmayı başardı. Bu gelişme, “silinen mesajlar gerçekten siliniyor mu?” sorusunu yeniden tartışmaya açtı.

İşin en ilginç kısmı ise verilerin uygulamadan değil, iPhone’un kendi sisteminden elde edilmiş olması. Yani mesele bir hack ya da doğrudan uygulamanın açığı değil; tamamen cihazın bildirim sistemiyle ilgili.

Asıl Olay Bildirimlerde Saklı: iPhone Mesajları Kendi Kendine Tutuyor

Ortaya çıkan bilgilere göre iOS, gelen bildirimleri cihaz içinde belirli bir süre saklıyor. Eğer uygulamada bildirim önizlemeleri açıksa, mesajın içeriği de bu kayıtların içine giriyor. FBI da tam olarak bu noktadan ilerlemiş. Mahkemede FBI tarafından yapılan açıklama tam olarak şu şekildeydi:

Mesajlar, Apple'ın dâhili bildirim depolama alanı aracılığıyla Lynette Sharp'ın telefonundan geri getirildi. Signal uygulaması silinmişti ancak gelen bildirimler dâhili hafızada korunmuştu. Sadece gelen mesajlar ele geçirilebildi (giden mesajlar mevcut değil).

Yani siz uygulamayı silseniz bile, daha önce gelen mesajların bazıları bildirim geçmişinde kalmaya devam edebiliyor. Üstelik bu veriler, adli inceleme araçlarıyla çıkarılabiliyor.

Her Şey Kurtarılamıyor Ama...

Burada önemli bir detay var: Bu yöntemle sadece gelen mesajlar elde edilebiliyor. Gönderdiğiniz mesajlar bu sistemde tutulmadığı için onlara ulaşmak mümkün değil.

Yine de bu durum, özellikle “uçtan uca şifreli” olduğu için tercih edilen Signal gibi uygulamalar açısından ciddi bir tartışma yaratmış durumda. Çünkü teknik olarak mesajlar güvende olsa da, dolaylı yollardan veri sızması mümkün hâle geliyor.

Apple ve Signal Sessiz Ama Detaylar Dikkat Çekiyor

Şu an için ne Apple’dan ne de Signal’dan resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak Apple’ın kısa süre önce iOS’ta bildirim sistemiyle ilgili bazı değişiklikler yapmış olması, “acaba bu olayla bağlantılı mı?” sorusunu akıllara getiriyor.

Öte yandan uzmanlar, bunun doğrudan bir güvenlik açığı değil, daha çok kullanıcı ayarları ve sistem tasarımının bir sonucu olduğunu söylüyor. Yani bildirim önizlemelerini kapatmak gibi basit önlemler, bu tür durumların önüne geçebilir. Bu arada benzer bir durumun Android telefonlardaki "bildirim günlükleri" özelliğinde de geçerli olduğunu belirtelim.

