“iPhone XR Çok Ucuz Olduğu İçin Apple Zarar Görecek”

Apple’ın tanıttığı üç yeni iPhone modeli içerisinde en düşük fiyata sahip olan iPhone XR’ın başlangıç fiyatı 749 dolar açıklanmıştı. Cihaz yüksek dolar kurundan dolayı ülkemizde fahiş fiyatlara satılacak. Ayrıca bir Goldman Sachs piyasa analistine göre Apple, bu cihaz yüzünden zarara uğrayabilir.

Apple küresel çapta başarılı bir şirket olma ayrıcalığını sürdürmek için yapbozun eksik parçalarını tamamlamaya and içti. Özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerde iPhone’un çok az sattığı bilinen bir gerçek. Apple, bu nedenle doğrudan o pazarları hedeflediği iPhone XR ile somut bir adım attı. Ekim ayında raflardaki yerini alacak iPhone XR, tüm dünyada satılacak olsa da şirketin amacı yok olduğu pazarlarda tahta oturmak.

Dünyanın en büyük yatırımcılık şirketlerinden Goldman Sachs’ın analisti Rod Hall, iPhone XR’ın 749 dolarlık başlangıç fiyatının düşük olduğu görüşünde. Elbette Hall’ın bu değerlendirmesi tüketicilerin gözünden değil, Apple’ın kar elde etme politikaları ekseninde bir değerlendirme.

Rod Hall’ın değindiği en ilginç konu ise Apple’ın önümüzdeki çeyrekte iPhone XR fiyatının düşeceği yönünde oldu. Hall, “Yeni LCD ekranlı 'XR' modeli, muhtemelen düşündüğümüzden daha düşük fiyata sahip oldu. Bu da şirket olarak bizim Apple’ın karlarının düşeceğine yönelik bulgularımızı destekleyen bir fiyat” açıklamasında bulundu.

iPhone XR düşük fiyatlı bir model olsa da iPhone Xs ve Xs Max ile işlem gücü açısından aynı konumda. Aynı zamanda gelişmiş TrueDepth sistemi sayesinde Face ID desteği de var. Yani Apple bu cihazı üretmek için çok masraf yapıp, diğer modellere kıyasla daha az kar marjı uyguladı. Bunun da yazının başında bahsettiğimiz, Asya pazarından daha fazla pay alma amacıyla doğrudan ilgisi var. Orada insanlar çok daha ucuz telefon satın alma eğilimi gösteriyorlar. Apple ise bölgeyi ele geçirmek için risk almış durumda.

Ayrıca Rod Hall’ın söylediği iPhone XR’ın gelecek aylarda daha düşük fiyata satılma ihtimali, Apple’ın koz olarak beklettiği bir durum olabilir. Bundan 11 yıl önce ilk iPhone modeli tanıtıldıktan kısa bir süre sonra fiyatında 200 dolarlık indirim yapılmıştı. Apple bu indirim sayesinde çok sayıda cihazı ucuza satmış ve kasasını doldurarak pazarları ele geçirmişti.

Rod Hall haklı olabilir, ancak Apple tarihin ilk 1 trilyon dolarlık şirketi olarak kazanç düşürmeyi göze alacak bir konumda bulunuyor.

Türkiye pazarı ise ticari savaşların etkisinde kalan dolar kuruyle Apple tarafından çok da önemsenmiyor. Ayrıca Asya pazarındaki 3 milyara yakın müşteri sayısıyla kıyaslanamayacak kadar küçük bir potansiyel olduğu için üvey evlat muamelesi görüyor.