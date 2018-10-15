Apple, iPhone Xs Türkiye Fiyatlarını Hala Açıklamadı

Apple, 12 Eylül’de 3 yeni iPhone modelini tanıtmıştı. Firmanın geçtiğimiz yıla göre dolar bazında büyük fiyat değişimlerine gitmediği bu modeller, aradan geçen zamanda dolar kuru yükseliş kaydettiği için Türkiye’de daha pahalı etikete sahip olacaklar. İlginç bir şekilde Apple, bu kez yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatlarını açıklamakta gecikiyor. Peki neden?

Apple’ın 2007’den bu yana neredeyse her yıl yeni bir modelini sunduğu iPhone serisi, ilk kez bu yıl 3 farklı modelle geri döndü. Eş zamanlı olarak iPhone X ve iPhone 6s Plus’ı satıştan kaldıran Apple, potansiyel müşterilerini daha yeni modellere yönlendirmeye çalışıyor.

iPhone X ve iPhone 8, geçtiğimiz yıl yine 12 Eylül’de tanıtılmış, Ekim 2017’nin ikinci haftasında bu cihazların Türkiye fiyatları da açıklanmıştı. Şu anda resmi olarak iPhone X satıştan kaldırıldığı için, doğrudan Türkiye garantili en yeni model iPhone 8. Tanıtılalı 1 ayı aşkın zaman geçen iPhone Xs, Xs Max ve XR ise henüz Türkiye’de resmi fiyat etiketine sahip değiller.

Yeni iPhone modellerini yurt dışındaki satıcılardan gayri resmi yollarla getirmek mümkün. Bu da fiyatlarda büyük miktarda değişime yol açıyor, telefonu getiren kişi istediği gibi etiket koyabiliyor. Apple’ın fiyat politikalarını göz önünde bulundurduğumuzda, böyle şeylere izin vermediğini görüyoruz. Nitekim Türkiye’de bir süredir yeni iPhone modelleri almak isteyenler, Apple’ın fiyat ve pazar politikalarını çiğniyorlar, çünkü firma bir müdahalede bulunmuyor.

Türkiye fiyatı 9 bin TL bandında olması beklenen iPhone XR, söz konusu 3 modelin en ucuzu olarak göze çarpıyor. iPhone Xs, 10 ila 11 bin TL arasında bir başlangıç fiyatına sahip olacağa benziyor. Bunun dışında, iPhone Xs Max’in başlangıç fiyatı 12 bin TL civarında olabilir. 512 GB hafızalı, piyasanın en iyisi olan iPhone Xs Max ise 14 bin TL’yi aşabilir. Bu beklentiler, Türkiye pazarındaki çoğu tüketici için oldukça yüksek beklentiler.

Geçtiğimiz yıl iPhone X ilk tanıtıldığında ABD fiyatı başlangıç olarak 999 dolar şeklinde açıklanmıştı. Aradan geçen 4 haftadan sonra cihazlar, Türkiye’deki raflara 6099 ila 6899 TL bandında çıkmıştı. Bu rakamlar o dönemde bile Türk kullanıcılara çok yüksek gelmiş, zamanla artan dolar kuru nedeniyle bu fiyatları bile özler olmuştuk. Apple’ın Türkiye fiyatları konusunda elindeki en büyük argüman, bir yıl içerisinde neredeyse ikiye katlanacak fiyatlar olabilir. Zira iPhone Xs ABD’de geçtiğimiz yılki gibi 999 dolarlık etikete sahipken, Türkiye’deki fiyat beklentisi, geçtiğimiz yıla nazaran neredeyse iki kat artmış durumda.

Şu anda ABD pazarında iPhone Xs ve Xs Max resmi olarak satışta olup, iPhone XR ise ön sipariş döneminde. Yani 3 modelin de fiyatı belirlenmiş durumda. Durum Avrupa, Asya ve Ortadoğu pazarı için de aynı. Ancak Türkiye pazarı, açık şekilde Apple’dan üvey evlat muamelesi görüyor.

Böyle bir durumda zaten yerli üreticilere ilgi duymaya başlayan yerli tüketiciler, Apple’ın bekletmesini pek hoş karşılamayacaklardır. Zira iPhone X ilk çıktığında, Türkiye fiyatları netleştiğinde çoğu kişinin bu cihazı satın almayacağı söyleniyordu. Zaman içerisinde iPhone X, Türkiye’de ilginç satış başarıları elde etti. İnsanlar bankalardan krediler çekerek bu cihazı satın aldılar.

Durum ne olursa olsun, Apple’ın Türkiye pazarında müşteri kaybettiği bir dönemden geçiyoruz. Bu pazar kaybı, yerli üreticilere ya da doğrudan Apple’a rakip olan Samsung ve Huawei gibi şirketlereye yarıyor.

Apple’ın iPhone modellerinin fiyatlarının bir süre daha açıklamayacağı bekleniyor.