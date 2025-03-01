iPhone’un sıfır, yenilenmiş ya da servis değişimi olup olmadığını nasıl anlamak istiyorsanız içeriğimizde bahsettiğimiz 3 adımda öğrenebilirsiniz.

Elinizde hâlihazırda olan telefonunuzun durumunu kontrol etmek istediğinizde ya da ikinci bir iPhone alırken cihazın sıfır mı, servis talebiyle değiştirilmiş mi veya yenilenmiş mi olduğunu bilmek oldukça önemli.

Bu sayede iPhone’un performansı, ömrü ve diğer genel özellikleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. İşte bunu nasıl anlayacağınızı adım adım anlatıyoruz!

iPhone’ların sıfır, yenilenmiş veya servis talebiyle değiştirilmiş olduğunu nasıl anlarız?

Adım #1: Ayarlardan “Genel” kısmına gidin.

Ayarlardan “Genel” kısmına gidin. Adım #2: “Genel” kısmında karşınıza çıkan “Hakkında” seçeneğine dokunun.

“Genel” kısmında karşınıza çıkan “Hakkında” seçeneğine dokunun. Adım #3: “Model Numarası”ndan iPhone’unuz hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Adım #1: Ayarlardan “Genel” kısmına gidin.

iPhone’unuzun yenilenmiş mi, sıfır mı ya da servis talebiyle değiştirilmiş mi olduğunu öğrenmek için yapmanız gereken ilk şey önce “Ayarlar”a ve daha sonra “Genel” seçeneğine gitmek.

Adım #2: “Genel” kısmında karşınıza çıkan “Hakkında” seçeneğine dokunun.

“Genel” sayfasının ilk seçeneği olan “Hakkında” kısmı, iPhone’unuz hakkındaki pek çok bilgiyi size sunan yer. İkinci adımda, buraya tıklamalısınız.

Adım #3: “Model Numarası”ndan iPhone’unuz hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

“Hakkında” sayfasının 4. satırında yer alan “Model Numarası”, size birçok bilgi sunuyor. iPhone’unuzun yenilenmiş mi, sıfır mı yoksa servis talebiyle değiştirilmiş mi olduğu da bunlardan biri.

Peki bu karmaşık rakam ve harflerden ne anlayacağız? İşte bunları:

Model numarasının ilk harfi M: Sıfır cihaz

Sıfır cihaz Model numarasının ilk harfi F: Yenilenmiş/Refurbished cihaz

Yenilenmiş/Refurbished cihaz Model numarasının ilk harfi N: Servis talebiyle değiştirilmiş cihaz

Bu bilgilere erişmek önemli çünkü iPhone’unuzun geçmişi, performansını ve ömrünü doğrudan etkileyen faktörlerden. Ayrıca telefonunuzun değerini belirlemede de önemli bir rolü var.

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