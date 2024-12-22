iPhone’unuzdan yapacağınız sadece birkaç adımla telefonunuzla ilgili çeşitli bilgileri öğrenebilirsiniz. İçeriğimizde tek tek anlatıyoruz.

iPhone’unuzun arama kısmına girip bazı kodlar yazarak telefonunuz hakkında bilgilere ulaşabiliyorsunuz.

IMEI bilgisi, internet hızı çekim gücü bilgisi, sar değeri, garanti kapsamı, lisansı, yasal uyarıları, sinyal gücü güçlendirme ve dahası… Bu kodların neler olduğunu sıralayalım.

IMEI bilgisi için:

Her cep telefonunda bulunması gereken, kimlik numarası işlevi gören ve her telefon için benzersiz olan IMEI numarasını iPhone'da sorgulamak için telefonunuzun arama kısmına gidip *#06# tuşlamasını yapıp arama butonuna tıklayabilirsiniz.

Telefon servisi ve internet hızı çekim gücü için:

iPhone'unuzun arama kısmına *3001#12345#* kodunu tuşlayarak telefon servisi, internet hızı çekim gücü bilgisine ulaşabilirsiniz.

Telefonunuzla ilgili diğer pek çok bilgi için:

*#07# kodunu tuşlayarak sar değeri, garanti kapsamı, lisansı, yasal uyarılar, RF'ye maruz kalma vb. bilgilere erişebilirsiniz.

Bonus: Sinyal güçlendirme

Telefon az çekiyorsa sinyal gücünü güçlendirmek için yine arama kısmından *69# kodunu tuşlayabilirsiniz.

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