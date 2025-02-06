iPhone’unuzun Yurt Dışından Gelip Gelmediğini Nasıl Anlayabilirsiniz?

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iPhone’unuzun yurt dışından gelip gelmediğini anlamanız için izlemeniz gereken çok basit birkaç adım var.

Ülkemizde telefon fiyatları alıp başını gidince kimimiz alternatif yollara yönelmeye başladı. Mesela ikinci el telefon almak gibi.

İkinci el telefon alırken, insanın aklına türlü türlü sorular geliyor. Cihaz gerçekten orijinal mi, ne kadar kullanıldı, yurt dışından mı geldi… Biz bugün, iPhone’unuzun yurt dışından gelip gelmediğini anlamanızın yöntemini anlatacağız.

iPhone’umun yurt dışından gelip gelmediğini nasıl anlarım?

  • Adım #1: Telefonunuzun ayarlarından “Genel” kısmına gidin.
  • Adım #2: “Genel” sekmesinde karşınıza çıkan “Hakkında” seçeneğine tıklayın.
  • Adım #3: “Model Numarası” satırından telefonunuz hakkında ipuçları edinebilirsiniz.

Adım #1: Telefonunuzun ayarlarından “Genel” kısmına gidin.

iPhone’unuzun yurt dışından gelip gelmediğini anlamak için önce “Ayarlar” uygulamasından, biraz aşağıdaki “Genel” kısmına tıklayın.

Adım #2: “Genel” sekmesinde karşınıza çıkan “Hakkında” seçeneğine tıklayın.

iphone ikinci el

“Genel” sekmesinden açılan “Hakkında” seçeneği, iPhone’unuzla ilgili pek çok bilgiyi size sunacak.

Adım #3: “Model Numarası” satırından telefonunuz hakkında ipuçları edinebilirsiniz.

iphone ikinci el anlama

Model numarasının ilk harfi “M” ise telefonunuz, yeni bir telefon demektir.

Kod, “F” ile başlasaydı bu da cihazınızın “Yenilenmiş/Refurbished” olduğu anlamına gelecekti.

iphone ikinci el anlama

“N” harfi olsaydı, iPhone’unuzun servis talebiyle değiştirildiğini gösterecekti.

Kodun sonunda, eğik çizgiden önce yer alan, görselde “TU” yazan yer; telefonunuzun ülkesini belirtiyor. Eğer burada “TU” yerine “CH” (China) gibi başka harfler yer alıyorsa cihazınız yurt dışından gelmiş demektir.

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