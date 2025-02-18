Yavaşlayan iPhone'u Birkaç Saniyede Hızlandırma Yöntemi: Hiçbirimiz Bunu Yapmıyoruz!

3 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
iPhone’unuzu daha hızlı hâle getirmek için gereksiz Safari verilerini temizleyebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapılıyor?

iPhone’lar, bir süre sonra yavaşlayabiliyor. Bunun önüne geçmek için fotoğraf veya video silmek, uygulamarı kaldırmak gibi yöntemler uygulamaya çalışıyoruz ancak birçoğumuzun bilmediği bir yöntem daha var: Safari verilerini temizlemek.

Biz de bu içeriğimizde, Safari verilerinin nasıl temizleneceğini açıklayacağız ama öncelikle, yavaşlayan telefonunuz için yapabileceğiniz birkaç şeyden daha bahsedeceğiz.

Yavaşlayan iPhone’lar için yapılabilecek bazı yöntemler:

yavaş iphone

  • Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek en son iOS sürümünü yüklemek.
  • Yeniden başlatmak.
  • Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri yolunu izleyerek gereksiz uygulamaların konum erişimini kısıtlamak.
  • Ana ekranda kullanmadığınız widget'ları kaldırmak.
  • Zayıf internet bağlantısı, uygulamaları yavaşlatabilir. Hızlanması için güçlü bir Wi-Fi ya da hücresel bağlantı kullanmak gerek.
  • Ayarlar > Erişilebilirlik > Hareket yolunu izleyip "Hareketi Azalt" seçeneğini etkinleştirmek.

Peki iPhone’unuzu hızlandırmak için gereksiz Safari verileri nasıl temizlenir?

  • Adım #1: Ayarlar’a girin ve arama kısmına “Safari” yazın.
  • Adım #2: Safari seçeneğine gittikten sonra en aşağı inin.
  • Adım #3: Web Sitesi Verileri’ne gidin.

Adım #1: Ayarlar’a girin ve arama kısmına “Safari” yazın.

safari

Telefonunuzun yavaşlamasına sebep olabilecek bir ihtimali ortadan kaldırmak için yapacağınız ilk adım, iPhone’unuzun ayarlarından Safari’ye gitmek.

Adım #2: Safari seçeneğine gittikten sonra en aşağı inin.

iphone hızlandırma

Yavaşlayan iPhone’unuzu hızlandırmak için uygulayacağınız ikinci adımda, Safari sekmesinin en aşağısına indiğinizde karşınıza “İleri Düzey” sekmesi çıkacak. Bu sekmeye tıklayın.

Adım #3: Web Sitesi Verileri’ne gidin ve verileri silin.

yavaşlayan telefon hızlandırma

İleri Düzey seçeneğine girdikten sonra en üstte çıkan “Web sitesi verileri”ne dokunun ve açılan sayfada en alttaki “Tüm Web Sitesi Verilerini Sil” satırından web sitesi verilerini silin.

iphone hızlandırma

Sildiğimiz bu veriler, iPhone’ları zamanla yavaşlatan veriler. Bu nedenle ara sıra girip temizlemekte fayda var ancak tabii ki mucizevi sonuçlar beklememek gerekiyor. Telefonlarımızın yavaşlığı, birden çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

Daha fazla iPhone taktiği için:
İLGİLİ HABER

iPhone'larda Fotoğrafları Gizli Klasörü Kullanmadan 5 Saniyede Gizleme Taktiğini Anlatıyoruz!
İLGİLİ HABER

iPhone'unuz Çalınmadan veya Kaybolmadan Önce Bu Ayarları Mutlaka Yapın!
İLGİLİ HABER

iPhone’unuzun Yurt Dışından Gelip Gelmediğini Nasıl Anlayabilirsiniz?
İLGİLİ HABER

IMEI’den Garanti Kapsamına: iPhone'unuz Hakkındaki Bilgilere Bu Numaraları Tuşlayarak Ulaşabilirsiniz!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler