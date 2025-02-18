iPhone’unuzu daha hızlı hâle getirmek için gereksiz Safari verilerini temizleyebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapılıyor?

iPhone’lar, bir süre sonra yavaşlayabiliyor. Bunun önüne geçmek için fotoğraf veya video silmek, uygulamarı kaldırmak gibi yöntemler uygulamaya çalışıyoruz ancak birçoğumuzun bilmediği bir yöntem daha var: Safari verilerini temizlemek.

Biz de bu içeriğimizde, Safari verilerinin nasıl temizleneceğini açıklayacağız ama öncelikle, yavaşlayan telefonunuz için yapabileceğiniz birkaç şeyden daha bahsedeceğiz.

Yavaşlayan iPhone’lar için yapılabilecek bazı yöntemler:

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek en son iOS sürümünü yüklemek.

yolunu izleyerek en son iOS sürümünü yüklemek. Yeniden başlatmak.

Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri yolunu izleyerek gereksiz uygulamaların konum erişimini kısıtlamak.

yolunu izleyerek gereksiz uygulamaların konum erişimini kısıtlamak. Ana ekranda kullanmadığınız widget'ları kaldırmak.

kaldırmak. Zayıf internet bağlantısı, uygulamaları yavaşlatabilir. Hızlanması için güçlü bir Wi-Fi ya da hücresel bağlantı kullanmak gerek.

uygulamaları yavaşlatabilir. Hızlanması için güçlü bir Wi-Fi ya da hücresel bağlantı kullanmak gerek. Ayarlar > Erişilebilirlik > Hareket yolunu izleyip "Hareketi Azalt" seçeneğini etkinleştirmek.

Peki iPhone’unuzu hızlandırmak için gereksiz Safari verileri nasıl temizlenir?

Adım #1: Ayarlar’a girin ve arama kısmına “Safari” yazın.

Ayarlar’a girin ve arama kısmına “Safari” yazın. Adım #2: Safari seçeneğine gittikten sonra en aşağı inin.

Safari seçeneğine gittikten sonra en aşağı inin. Adım #3: Web Sitesi Verileri’ne gidin.

Adım #1: Ayarlar’a girin ve arama kısmına “Safari” yazın.

Telefonunuzun yavaşlamasına sebep olabilecek bir ihtimali ortadan kaldırmak için yapacağınız ilk adım, iPhone’unuzun ayarlarından Safari’ye gitmek.

Adım #2: Safari seçeneğine gittikten sonra en aşağı inin.

Yavaşlayan iPhone’unuzu hızlandırmak için uygulayacağınız ikinci adımda, Safari sekmesinin en aşağısına indiğinizde karşınıza “İleri Düzey” sekmesi çıkacak. Bu sekmeye tıklayın.

Adım #3: Web Sitesi Verileri’ne gidin ve verileri silin.

İleri Düzey seçeneğine girdikten sonra en üstte çıkan “Web sitesi verileri”ne dokunun ve açılan sayfada en alttaki “Tüm Web Sitesi Verilerini Sil” satırından web sitesi verilerini silin.

Sildiğimiz bu veriler, iPhone’ları zamanla yavaşlatan veriler. Bu nedenle ara sıra girip temizlemekte fayda var ancak tabii ki mucizevi sonuçlar beklememek gerekiyor. Telefonlarımızın yavaşlığı, birden çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

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