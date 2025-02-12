iPhone’unuzu dalgınlıkla bir yerde unutma, düşürme veya en kötü ihtimalle çaldırma ihtimaline karşı cihazınızda ayarlamanız gereken birkaç şey bulunuyor. Bakalım neymiş bunlar?

Telefonumuzun çalındığını veya kaybolduğunu düşünmek bile bize anksiyete hissettirebilir; hele bir de güncel telefon fiyatları bu hâldeyken…

Ama korkmayın, öncesinde alabileceğiniz önlemler var. İşte iPhone’unuz kaybolmadan ya da çalınmadan önce yapmanız gerekenler!

Face ID okunmadan yapılamayacakları ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Face ID ve Parola

Face ID ve Parola kısmından “Bildirim Merkezi”, “Denetim Merkezi”, “Cüzdan” ve “Aksesuarlar” satırlarını kapalı konumuna getirirseniz telefonunuz sizin Face ID’nizi okumadan, kapattığınız sekmelere erişemez.

Mesela bu sayede, biri telefonunuzu çaldıysa ve cihazınıza erişiminizi engellemeye çalışıyorsa Denetim Merkezi’ni açıp uçak modunu açamaz.

Çalınan Aygıt Koruması’nı aktif hâle getirebilirsiniz.

Ayarlar > Face ID ve Parola > Çalınan Aygıt Koruması

Telefonunuzun kaybolma-çalınma ihtimaline karşı bu adımları takip edip “Çalınan Aygıt Koruması” özelliğini aktif hâle getirdiğinizde kimse şifrelerinize ulaşamaz veya ayarlarınızı değiştiremez.

Bunu çoğumuz biliyor ama biz yine de atlamayalım: iPhone’umu Bul özelliğini aktif hâle getirebilirsiniz.

Ayarlar > Hesap > Bul > iPhone’umu Bul

iPhone’umu Bul seçeneğini aktif hâle getirdiğinizde, telefonunuz kapalı olsa dahi konumunun neresi olduğunu görebilirsiniz.

Bonus: Acil durumlara karşı “Tıbbi Kimlik” seçeneğini aktif hâle getirebilirsiniz.

Ayarlar > Sağlık > Tıbbi Kimlik

Tıbbi kimlik sekmesinden “Düzenle” butonuna tıkladığınızda kendinizle ilgili bilgileri ekleyebilirsiniz. Ayrıca “Acil Durum Kişileri”nden, herhangi bir durumda ulaşılmasını istediğiniz kişileri seçebilirsiniz.

“Kilitliyken Göster” seçeneğini açık bırakırsanız, telefonunuzu bulan kişi kilit ekranından Acil Durum butonuna basarak hem bu bilgilere ulaşabilir hem de acil durum kişisine ulaşabilir.

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