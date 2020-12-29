Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve bir iş makinesinin kaldırdığı uçak ile havada daireler çizdiği video, sosyal medyada viral oldu.

Oyunların türü, şekli, boyutu değişse de hepimiz biliriz ki oyun oynamanın yaşı yoktur. ABD’nin Florida eyaletindeki bir ekskavatör operatörü, bu gerçeği bize en net şekilde hatırlattı ve sosyal medyada viral oldu.

Vice Aviator adlı bir Instagram hesabının paylaştığı videoda Florida’daki Opa-Locka Executive Havaalanında bir ekskavatörün, bir uçağı gövdesinden tutarak kaldırdığı ve havada daireler çizdirdiği görülüyor.

Vice Aviator, paylaştığı videonun açıklamasında videonun çekildiği sabah uçuş eğitiminden sonra havaalanından ayrıldığını, sonrasında ise hurdaya çıkarılan Boeing 707 aramak üzere geri döndüğünü ve uçağın bir ekskavatörün kıskacının arasında son uçuşunu(!) yaptığını gördüğünü ifade ediyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu epik video, yayınlandıktan kısa süre sonra Twitter, Instagram, Facebook, Reddit gibi platformlarda viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bir çocuğun oyuncak uçağı uçurması gibi devasa uçağı uçuran ekskavatör için eğlenceli yorumlarda bulundular.

Uçağın, bir ekskavatör tarafından uçurulduğu video

Videoyu görüntüleyemeyenler buraya tıklayarak ulaşabilirler.