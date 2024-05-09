İşitme kaybı konusunda çığır açma potansiyeline sahip yeni bir gen tedavisi, başarılı sonuçlar verdi. Sağır doğan 18 aylık İngiliz çocuk Opal Sandy, tedaviyi aldıktan 6 ay sonra neredeyse mükemmel bir şekilde duymaya başladı.

İşitme kaybı çok fazla olmasa da ara sıra çocuklarda görülebilen bir durum. Bu nedenle de araştırmacılar, sürekli olarak işitme kaybını çözebilecek çalışmalar gerçekleştiriyor. Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen bir tedavi de bunlardan biri.

18 aylık İngiliz bebek Opal Sandy, 1. yaşını doldurmadan araştırmacıların geliştirdiği yeni bir gen tedavisine başlamıştı. Çığır açıcı olarak nitelendirilen bu tedavinin ilk kullanıcısı olan Sandy’nin artık duymaya başladığı açıklandı.

Yalnızca 16 dakika süren bir operasyonla bozuk genin çalışan bir kopyası Sandy’e verildi

Opal Sandy

Sandy, iç kulaktan beyne giden sinir uyarılarını bozan ve hatalı genlerden kaynaklanabilen “işitsel nöropati” isimli bir duruma sahipti. Bu nedenle de hiçbir şey duyamayacak şekilde işitme engelli olarak doğdu.

Ancak sadece 16 dakika süren ve çığır açıcı olarak nitelendirilen bir ameliyat ile duyma yetisi kazanabildi. Doktorlar, ameliyatta bu genin çalışan bir kopyasını Sandy’e enjekte ettiler.

OTOF ismi verilen genin çalışan bir kopyası, zararsız bir virüs kullanılarak hücreye iletiliyor. Araştırmacılar, Sandy’nin kulağına bu tedaviyi uyguladı. Sol kulağına ise koklear implant denilen, günümüzde işitme sorunu yaşayanlarda sıkça gördüğümüz cihazdan takıldı. Sandy, kısa sürede sağ kulağından alkış gibi yüksek sesleri duyabildi.

Sandy’nin tedavisi, yaklaşık 6 ay sonra tam sonuçlarını vermeye başladı ve bu minik kızın cihaza ihtiyacı kalmadan neredeyse mükemmel bir şekilde sağ kulağından duymasını sağladı. Hatta duyma yetisi o kadar iyi hâle geldi ki fısıldamaları bile duymaya başladı. Sandy’nin artık “Anne” ve “Baba” gibi kelimeleri söyleyebildiği de gelen bilgiler arasında yer aldı. Ailesi, yaşananları görünce duruma inanamadıklarını ifade ediyorlar.

Cambridge Üniversitesine bağlı hastanelerden çalışmayı gerçekleştiren doktorlar, yeni gen tedavisinin çok umut verici olduğunu söylüyor ve işitme kaybı konusunda yepyeni bir döneme girebileceğimizi ifade ediyor.