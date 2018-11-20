İstanbul Havalimanı'nın Film ve Dizi Çekim Ücretleri

29 Ekim'de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda çekim yapmak için gereken ücret tarifesi açıklandı.

31 Ekim'de THY'nin 5 noktaya başladığı seferlerle resmen faaliyete geçen İstanbul Havalimanı'nın yeni dönemde film, dizi ve reklam çekimleri için oldukça gözde bir mekan olması bekleniyor. Bu amaçla yeni havalimanını kullanacak yapımcıların ödemesi gereken fiyat listesi de açıklandı.

İstanbul Havalimanı - Çekim Ücretleri

0-3 Saat Arası Çekim Ücreti: 1294 Euro

1294 Euro 3-6 Saat Arası Çekim Ücreti: 2586 Euro

2586 Euro 6-24 Saat Arası Çekim Ücreti : 4641 Euro

: 4641 Euro Fotoğraf Çekim Ücreti: 663 Euro

Yapılan resmi açıklamaya göre kamuya ait kurum ve kuruluşlarca yapılacak çekimler, haber amaçlı veya Devlet Hava Meydanları İşletmesi adına yapılacak çalışmalarda herhangi bir ücret alınmayacak. Çekim esnasında faydalanılacak elektrik, su, telefon, otopark, araç, gereç, personel ve benzerine ilişkin bedeller ise ayrıca tahsil edilecek.